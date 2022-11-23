Ноябрь, 23 в 1:27

С приближением зимнего периода, в Офисе президента презентовали проект Пункты несокрушимости (ПН), который планируют запустить по всей территории Украины.

Как это поможет украинцам зимой и при условии нестабильности с электроснабжением, разбирались Факты ICTV.

Что такое Пункт несокрушимости

Пункты несокрушимости предусматривают возможность для каждого украинца бесплатно согреться или подзарядить гаджет даже в условиях длительного обесточивания населенного пункта. Каждый ПН будет иметь в наличии источник тепла, воды, освещения, интернета, питания для мобильных девайсов, места для отдыха, аптечки, а также обеспечение мам и детей.

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Как сообщал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, впоследствии планируется оборудовать все ПН системами спутниковой связи Starlink.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что любой желающий украинец сможет добраться до ПН круглосуточно.

Правительство Украины создало сайт nezlamnist.gov.ua, на котором можно узнать подробности о работе ПН.

Комплектование и функционирование Пунктов несокрушимости будет осуществляться с учетом имеющегося ресурса органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Отмечается, что каждый ПН будет иметь возможность разместить от 40 до 500 человек.

Кроме того, во всех ПН можно будет узнать, где работают ближайшие АЗС, банковское отделение, аптека, магазин и тому подобное.

У каждого ПН будут работать дежурные, которые будут помогать распределить людей и следить за ситуацией.

Когда будут работать Пункты несокрушимости

Первый Пункт несокрушимости заработал 18 ноября в Херсоне, где после деоккупации города была сложная ситуация с электроснабжением и водой.

По состоянию на вечер 22 ноября президент Зеленский сообщил, что в Украине уже установлено 4 тыс. ПН, которые работают в разных населенных пунктах и эта сеть планирует расширяться. Все они должны работать круглосуточно.

— В случае аварийного отключения электроэнергии более чем на 24 часа, Пункты Незламности станут островком безопасности, стабильности, тепла и нашего единства, которые будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания, — говорится в сообщении на сайте.

Владимир Зеленский добавил, что к проекту Пункт несокрушимости присоединился и украинский бизнес. Более того, любой украинский предприниматель может предложить свои услуги для размещения на своей территории таких пунктов. Для того, чтобы бизнес мог присоединиться к проекту, на сайте была создана специальная форма, которую необходимо заполнить.

Как найти Пункт несокрушимости

Для того, чтобы было удобно найти Пункт несокрушимости в вашем населенном пункте, на сайте nezlamnist.gov.ua создана интерактивная карта, которая постоянно обновляется.

Также на интерактивной карте, кроме ПН, содержится информация о ближайших АЗС, отделения ГСЧС, аптеки и магазины, которые будут работать на генераторах.

Украинская власть рекомендует уже сейчас записать адреса ближайших Пунктов несокрушимости на случай аварийного отключения связи или электроэнергии, если не будет возможности быстро восстановить свет в вашем населенном пункте.

Из соображений безопасности на сайте не показываются Пункты несокрушимости вблизи линии боевых действий, а именно в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Впрочем, их адреса и местоположение можно узнать в органах местного самоуправления, областных и районных военных администрациях.

Источники: Офис президента, Кирилл Тимошенко