По всій Україні запроваджені аварійні відключення – Укренерго

Листопад, 23 в 17:57

У всіх регіонах України через влучання ракет по об’єктах енергетичної інфраструктури відбуваються аварійні відключення.

– Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми, – повідомляє Укренерго.

Зазначається, що через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах можуть тривати довше.

– У період відсутності електроенергії просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд, – додають в Укренерго.

Нагадаємо, що при значній перерві в електропостачанні активується робота Пунктів Незламності. Мапу таких пунктів по всій країні можна подивитись тут nezlamnist.gov.ua.