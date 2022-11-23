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Факти / Україна

По всій Україні запроваджені аварійні відключення – Укренерго

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Відключення електроенергії
Фото: Depositphotos

У всіх регіонах України через влучання ракет по об’єктах енергетичної інфраструктури відбуваються аварійні відключення.

– Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми, – повідомляє Укренерго.

Зазначається, що через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах можуть тривати довше.

– У період відсутності електроенергії просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд, – додають в Укренерго.

Нагадаємо, що при значній перерві в електропостачанні активується робота Пунктів Незламності. Мапу таких пунктів по всій країні можна подивитись тут nezlamnist.gov.ua.

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