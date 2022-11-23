Листопад, 23 в 13:26

У Херсоні чутно серію вибухів.

Про це повідомляють ЗМІ. Поки що офіційна інформація не надходила.

Нагадаємо, що повітряна тривога лунає по всій Україні, окрім окупованого Криму.

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Зранку 22 листопада Херсон також був під обстрілами. Вночі люди чули мінометні вибухи. А внаслідок атак окупантів 21 листопада у мікрорайоні Острів поранення отримали чотири людини, згодом одна людина померла в лікарні. Ще одну поранену жінку привезли із селища Антонівка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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