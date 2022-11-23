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Факти / Україна

У Херсоні пролунала серія вибухів – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибух
Фото: Depositphotos

У Херсоні чутно серію вибухів.

Про це повідомляють ЗМІ. Поки що офіційна інформація не надходила.

Нагадаємо, що повітряна тривога лунає по всій Україні, окрім окупованого Криму.

Зараз дивляться

Зранку 22 листопада Херсон також був під обстрілами. Вночі люди чули мінометні вибухи. А внаслідок атак окупантів 21 листопада у мікрорайоні Острів поранення отримали чотири людини, згодом одна людина померла в лікарні. Ще одну поранену жінку привезли із селища Антонівка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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