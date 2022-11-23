В Одесі чутно вибухи, працює ППО
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Вдень 23 листопада в Одесі пролунали вибухи. За попередніми даними, працює протиповітряна оборона.
Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.
На території Одеської області з 12:27 оголошена повітряна тривога.
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