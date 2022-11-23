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Факти / Україна

В Одесі чутно вибухи, працює ППО

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
В Одесі чутно вибухи, працює ППО

Вдень 23 листопада в Одесі пролунали вибухи. За попередніми даними, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.

На території Одеської області з 12:27 оголошена повітряна тривога.

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