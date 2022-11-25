Ноябрь, 24 в 22:48

Вооруженные силы Украины готовят наступление даже несмотря на попытки России обесточить все государство.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 24 ноября.

Он сообщил, что сейчас до сих пор продолжается восстановление электроснабжения и связи в отдельных регионах.

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По состоянию на вечер четверга остаются проблемы с водой в 15 областях Украины, но сложнее всего в Киевской, Кировоградской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

— Вместе с подачей электричества на критическую инфраструктуру даем и водоснабжение и тепло. Ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Но понемногу отходим от блэкаута, каждый час возвращаем питание новым и новым потребителям. Тяжелее всего, пока что, в столице и в 15 областях, — сообщил он.

Среди областей, в которых самые сложные перебои с электроснабжением, президент назвал Винницкую, Днепропетровскую, Житомирскую, Закарпатскую, Франковскую, Киевскую, Кировоградскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую и Хмельницкую области.

— Проблемы есть также и в других регионах, — добавил он.

По его словам, энергетики, коммунальщики и бизнес выполняют свою часть работы, чтобы снова дать свет.

— Это действительно общенациональная задача — Украина и в этом работает максимально объединенно, — добавил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что по состоянию на вечер 24 ноября запущено 4362 Пункты несокрушимости, а сеть этих пунктов будет расти в соответствии с уровнем обеспечения регионов генераторами и связью.

— Пожалуйста, если в вашем городе более 12 часов нет электричества или тепла, воспользуйтесь помощью наших Пунктов несокрушимости, — добавил Владимир Зеленский.

Президент также призвал помочь одиноким пожилым людям, которые не могут самостоятельно справиться без света.

Украинский лидер сообщил, что Европарламент вместе с сетью европейских городов начали программу “Генераторы надежды”, что позволит Украине использовать возможности горизонтального сотрудничества в Европе — с городами, с бизнесом — и обеспечить украинцев необходимым сейчас энергооборудованием.

Владимир Зеленский также сообщил, что в течение дня провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсуждались вопросы энергетики и связи. Кроме того, обсуждалась защита украинской энергосистемы от новых российских ударов и восстановительные работы, вместе с поставкой техники и привлечением специалистов.

— Отдельное внимание — системе связи. Что бы ни планировали террористы, мы должны сохранить связь. Россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла. Террористы хотят изолировать нас друг от друга и сделать так, чтобы мы не чувствовали друг друга. Поэтому это фундаментальный вопрос. И по этому вопросу будут еще дополнительные решения. Готовим их, — сказал президент.

Он добавил, что на Ставке также обсуждалась ситуация на передовой, по итогам чего, президент сообщил, что ВСУ держат ключевые рубежи.

— Наши ребята храбро обороняются. И есть направления, на которых готовим продвижение вперед. Фиксируем, как оккупанты пытаются перебрасывать дополнительные силы. Делаем все, чтобы “отминусовать” эти их силы, — сказал Зеленский.

Украинский лидер заявил, что почти каждый час получает сообщения об ударах оккупантов по Херсону и другим громадам области.

— Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать с Херсонщины. Это месть тех, кто проиграл. Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут, — это терроризировать. Или энергетический террор, или артиллерийский, или ракетный — вот это и все, до чего деградировала Россия при нынешних ее руководителях, — сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что только освобождение украинской земли и надежные гарантии безопасности для Украины могут защитить украинцев от любых российских эскалаций.

— Ежедневно работаем с партнерами ради этого. Скоро будут весомые новости, — сказал он.

Владимир Зеленский напомнил, что в течение 24 ноября обратился к Парламентской ассамблее ОБСЕ и призвал провести реформу этой Организации, чтобы она наконец могла помочь восстановить безопасность в Европе.

— В Парламентской ассамблее ОБСЕ действует такой принцип принятия решений, что надо согласовывать решения долгие месяцы и убеждать абсолютно всех, даже чтобы лишить прав делегацию государства-террориста. Так точно не должно быть. Во время такой войны, во время такого террора решения против государства-виновника должны приниматься мгновенно, — подчеркнул глава украинского государства.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о своих переговорах с президентом Израиля, которого проинформировал о последствиях российского энергетического террора, а также о потребностях Украины в связи с этим.

Он пригласил Израиль присоединиться к нашему гуманитарному проекту Grain from Ukraine.

— И, кстати, мы уже имеем конкретные договоренности с разными странами, разными лидерами, как сделать эту нашу инициативу по поставкам продовольствия беднейшим странам действительно глобальной. Вскоре представим все детали, — сказал президент.

Владимир Зеленский также отметил освобождение из плена россиян 50 украинских воинов, среди которых были двое офицеров, а также 48 рядовых и сержантов.

— 15 из них были захвачены в плен еще в Киевской области, на территории ЧАЭС. Семеро были захвачены на Змеином. Наконец они все будут дома, — сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что будет сделано все “возможное и невозможное”, чтобы вернуть каждого украинца и каждую украинку, которых до сих пор удерживают оккупанты.