Ноябрь, 24 в 21:45

По состоянию на вечер четверга, 24 ноября, электроснабжение в Украине удалось возобновить для 50% потребителей.

Такие данные привели в НЭК Укрэнерго по состоянию на 19:00. В то же время сроки полного восстановления электроснабжения в компании озвучить пока не могут.

– По состоянию на 19:00 производители электроэнергии обеспечили более 50% потребностей потребления в стране… Последствия вчерашней ракетной атаки ощущают все регионы Украины. Невозможно сейчас назвать точных сроков полного восстановления, — отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций.

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Кроме того, набирают мощности украинские АЭС (атомные электростанции), за исключением временно оккупированной Запорожской АЭС. В Укрэнерго объяснили, что именно атомные станции обеспечивают половину производства электроэнергии в Украине. А после вынужденной приостановки процесс их возвращения в рабочий режим медленный из-за технологических особенностей.

В настоящее время к электроснабжению в первую очередь подключают объекты критической инфраструктуры (больницы, газораспределительные сети, водоканалы, очистные сооружения). Кроме того, свет постепенно возвращается в дома украинцев.

– Хотим еще раз подчеркнуть: после вчерашней российской ракетной атаки в энергосистеме произошла системная авария. Поражены важные энергетические объекты. Сработала автоматика. После таких аварий восстановление длится дольше, чем в том случае, когда отключение осуществляют диспетчеры, — добавили в компании.

Энергетики уже подготовили энергосеть к подключению электростанций. Однако дефицит мощности в энергосистеме остается на уровне 50%.

В Укрэнерго предупредили, что контролируемые отключения необходимы для сохранения объединенной энергосистемы. Поэтому в компании призывают украинцев, у которых свет появился, быть готовыми к тому, что продолжат действовать графики плановых и аварийных отключений.

Ремонтные бригады Укрэнерго и облэнерго продолжают аварийно-восстановительные работы, на которые уходит больше времени из-за существенных объемов повреждений.

– В период отсутствия электроэнергии просим позаботиться о себе и родных, а также помочь нуждающимся рядом. Выдержка, мужество и взаимоподдержка – наш ответ стране мрака, — отметили в Укрэнерго.

Как известно, 23 ноября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Враг выпустил более 70 ракет, из которых 51 сбили украинские силы ПВО. Были повреждены энергетические объекты, а также обесточены все украинские АЭС.

Днем 24 ноября в Офисе президента сообщили, что электроснабжение запустили во всех областях Украины.

А в компании ДТЭК заверили, что в ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована.

Источник: Укрэнерго