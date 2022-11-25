Листопад, 24 в 22:48

Збройні сили України готують наступ навіть попри спроби Росії знеструмити усю державу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 24 листопада.

Він повідомив, що наразі досі триває відновлення електропостачання і зв’язку в окремих регіонах.

Зараз дивляться

Станом на вечір четверга залишаються проблеми з водою в 15 областях України, але найскладніше у Київській, Кіровоградській, Львівській, Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях.

– Разом з подачею електрики на критичну інфраструктуру даємо і водопостачання і тепло. Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Але потроху відходимо від блекаута, щогодини повертаємо живлення новим і новим споживачам. Найважче, поки що, у столиці і у 15 областях, – повідомив він.

Серед областей, в яких найскладніші перебої з електропостачанням, президент назвав Вінницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Тернопільську, Харківську, Херсонську і Хмельницьку області.

– Проблеми є також і в інших регіонах, – додав він.

За його словами, енергетики, комунальники та бізнес виконують свою частину роботи, щоб знову дати світло.

– Це справді загальнонаціональне завдання – Україна й у цьому працює максимально об’єднано, – додав Володимир Зеленський.

Президент додав, що станом на вечір 24 листопада запущено 4362 Пункти незламності, а мережа цих пунктів зростатиме у відповідності до рівня забезпечення регіонів генераторами та зв’язком.

– Будь ласка, якщо у вашому місті понад 12 годин немає електрики або тепла, скористайтеся допомогою наших Пунктів незламності, – додав Володимир Зеленський.

Президент також закликав допомогти одиноким літнім людям, які не можуть самостійно впоратись без світла.

Український лідер повідомив, що Європарламент разом із мережею європейських міст започаткували програму “Генератори надії”, що дасть Україні змогу використати можливості горизонтальної співпраці у Європі – з містами, з бізнесами – й забезпечити українців необхідним зараз енергообладнанням.

Володимир Зеленський також повідомив, що протягом дня провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорювалось питання енергетики та зв’язку. Крім того, обговорювався захист української енергосистеми від нових російських ударів та відновлювальні роботи, разом із постачанням техніки та залученням фахівців.

– Окрема увага – системі зв’язку. Хоч би що планували терористи, маємо зберегти зв’язок. Росія хоче, щоб українці не просто опинилися без світла й тепла. Терористи хочуть ізолювати нас одне від одного й зробити так, щоб ми не відчували одне одного. Тому це фундаментальне питання. І щодо цього питання будуть іще додаткові рішення. Готуємо їх, – сказав президент.

Він додав, що на Ставці також обговорювалась ситуація на передовій, за підсумками чого, президент повідомив, що ЗСУ тримають ключові рубежі.

– Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед. Фіксуємо, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили. Робимо все, щоб “відмінусувати” ці їхні сили, – сказав Зеленський.

Український лідер заявив, що майже щогодини отримує повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області.

– Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв. Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати. Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників, – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що тільки звільнення української землі й надійні гарантії безпеки для України можуть захистити українців від будь-яких російських ескалацій.

– Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини, – сказав він.

Володимир Зеленський нагадав, що протягом 24 листопада звернувся до Парламентської асамблеї ОБСЄ і закликав провести реформу цієї Організації, щоб вона нарешті могла допомогти відновити безпеку у Європі.

– У Парламентській асамблеї ОБСЄ діє такий принцип ухвалення рішень, що треба погоджувати рішення довгі місяці й переконувати абсолютно всіх, навіть щоб позбавити прав делегацію держави-терориста. Так точно не має бути. Під час такої війни, під час такого терору рішення проти держави-винуватця мають ухвалюватися миттєво, – наголосив глава української держави.

Крім того, Володимир Зеленський розповів про свої переговори з президентом Ізраїлю, якого поінформував про наслідки російського енергетичного терору, а також про потреби України у зв’язку із цим.

Він запросив Ізраїль доєднатись до нашого гуманітарного проекту Grain from Ukraine.

– І, до речі, ми вже маємо конкретні домовленості з різними країнами, різними лідерами, як зробити цю нашу ініціативу з постачання продовольства найбіднішим країнам справді глобальною. Невдовзі представимо всі деталі, – сказав президент.

Володимир Зеленський також наголосив на звільненні з полону росіян 50 українських воїнів, серед яких були двоє офіцерів, а також 48 рядових і сержантів.

– 15 із них були захоплені в полон ще у Київській області, на території ЧАЕС. Семеро були захоплені на Зміїному. Нарешті вони всі будуть удома, – сказав президент.

Український лідер наголосив, що буде зроблено усе “можливе й неможливе”, аби повернути кожного українця й кожну українку, яких досі утримують окупанти.