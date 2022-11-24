Ноябрь, 24 в 13:10

Для подготовки к очередному массированному ракетному удару по территории Украины стране-агрессору РФ понадобится не менее недели. Враг не откажется от новых атак.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он отметил, что РФ попытается реализовать террористический план, стремясь сломать Украину, погрузить во тьму и холод во время войны и принудить к переговорам на условиях Кремля.

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– Этого на самом деле не получится. Мы понимаем, что периодичность (массированных ракетных ударов РФ – Ред.) – это примерно “неделя +”. То есть это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару, — подчеркнул Юсов.

Он уточнил, что Украина также готовится, в частности, к дальнейшей эффективной работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

По словам Юсова, нет сомнений в том, что российский террористический режим будет продолжать свои атаки. Запасы высокоточного ракетного оружия в России истощаются, однако у агрессора много невысокоточных ракет.

– Мы видим, что за точностью они особо и не гонятся. Во многих случаях разлет в километр – это условная “норма”. И попадание даже не в объекты энергетической инфраструктуры, а в гражданские дома, роддомы, больницы. Это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ, – рассказал представитель ГУР.

Он добавил, что у РФ есть, в частности, запасы ракет к системам С-300. Поэтому существует угроза ударов для прифронтовых городов, таких как Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон. Это те населенные пункты, куда могут достать С-300.

– Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения. Но понимаем, что враг, несмотря на всю свою несуразность, является серьезным, вооруженным, массовым. Поэтому, к сожалению, ракетный террор еще может продолжаться, – заявил Юсов.

Как известно, 23 ноября армия РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Враг выпустил более 70 ракет, из них 51 сбили украинские силы ПВО. Зафиксированы попадания в объекты инфраструктуры в Киеве, Львове, Виннице, Кривом Роге.

Ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех украинских АЭС.