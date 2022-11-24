Листопад, 24 в 13:10

Для підготовки до чергового масованого ракетного удару по території України країні-агресору РФ знадобиться щонайменше тиждень. Ворог не відмовиться від нових атак.

Про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що РФ спробує реалізувати терористичний план, намагаючись зламати Україну, занурити в темряву і холод під час війни і змусити до переговорів на умовах Кремля.

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– Цього насправді не вийде. Ми розуміємо, що періодичність (масованих ракетних ударів РФ, – Ред.) – це приблизно “тиждень +”. Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару, – наголосив Юсов.

Він уточнив, що Україна також готується, зокрема до подальшої ефективної роботи систем протиповітряної оборони (ППО).

За словами Юсова, немає сумніву в тому, що російський терористичний режим продовжуватиме свої атаки. Запаси високоточної ракетної зброї у Росії виснажуються, проте агресор має багато невисокоточних ракет.

– Ми бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр – це умовна “норма”. І влучання навіть не в об’єкти енергетичної інфраструктури, а в цивільні будинки, пологові будинки, лікарні. Це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму РФ, – розповів представник ГУР.

Він додав, що у РФ є, зокрема, запаси ракет до систем С-300. Тому існує загроза ударів для прифронтових міст, таких як Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. Це ті населені пункти, куди можуть дістати С-300.

– Україна працює над захистом цивільної інфраструктури і мирного населення. Але розуміємо, що ворог, попри всю свою недолугість, є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати, – заявив Юсов.

Як відомо, 23 листопада армія РФ здійснила черговий масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. Ворог випустив понад 70 ракет, з них 51 збили українські сили ППО. Зафіксовані потрапляння в обʼєкти інфраструктури в Києві, Львові, Вінниці, Кривому Розі.

Ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх українських АЕС.