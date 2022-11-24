Ноябрь, 24 в 7:48

Россия начала активно изготавливать железобетонные конструкции.

Об этом сообщили 24 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, продолжаются работы сейчас на территории временно захваченного Крыма.

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Готовую продукцию российские оккупанты вывозят в сторону города Армянск.

Напомним, что об эвакуации из этого города на севере Крыма, что ориентировочно в 100 км от Херсона, уже несколько дней пишут российские блогеры.

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают: есть информация, что оттуда готовят к вывозу чиновников администрации и военной техники.

Одни блогеры утверждают, что из города уже вывезли женщин и детей, другие – что оккупационные власти Армянска проводили обучение по эвакуации.

Обратили внимание в ISW и на то, что ранее в сети появлялись данные о намерениях россиян расширить дорогу на Арабатской косе, что в 45 км от Джанкоя, чтобы перебросить военную технику из Армянска.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 274-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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