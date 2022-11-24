РФ активно вывозит железобетонные конструкции в Армянск – Генштаб ВСУ
Россия начала активно изготавливать железобетонные конструкции.
Об этом сообщили 24 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Согласно данным украинской стороны, продолжаются работы сейчас на территории временно захваченного Крыма.
Готовую продукцию российские оккупанты вывозят в сторону города Армянск.
Напомним, что об эвакуации из этого города на севере Крыма, что ориентировочно в 100 км от Херсона, уже несколько дней пишут российские блогеры.
Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают: есть информация, что оттуда готовят к вывозу чиновников администрации и военной техники.
Одни блогеры утверждают, что из города уже вывезли женщин и детей, другие – что оккупационные власти Армянска проводили обучение по эвакуации.
Обратили внимание в ISW и на то, что ранее в сети появлялись данные о намерениях россиян расширить дорогу на Арабатской косе, что в 45 км от Джанкоя, чтобы перебросить военную технику из Армянска.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 274-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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