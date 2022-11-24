Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

РФ активно вивозить залізобетонні конструкції до Армянська – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Depositphotos

Росія почала активно виготовляти залізобетонні конструкції.

Про це 24 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, тривають роботи нині на території тимчасово захопленого Криму.

Зараз дивляться

Готову продукцію російські окупанти вивозять у бік міста Армянськ.

Армянськ

Нагадаємо, що про евакуацію з цього міста на півночі Криму, що орієнтовно за 100 км від Херсону, вже кілька днів пишуть російські блогери.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) відзначають: є інформація, що звідти готують до вивезення чиновників адміністрації та військової техніки.

Одні блогери стверджують, що з міста вже вивезли жінок і дітей, інші – що окупаційна влада Армянська проводила навчання з евакуації.

Звернули уваги в ISW і на те, що раніше в мережі з’являлися дані про наміри росіян розширити дорогу на Арабатській косі, що за 45 км від Джанкоя, щоб перекинути військову техніку з Армянська.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 274-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка