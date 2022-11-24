РФ активно вивозить залізобетонні конструкції до Армянська – Генштаб ЗСУ
Росія почала активно виготовляти залізобетонні конструкції.
Про це 24 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За даними української сторони, тривають роботи нині на території тимчасово захопленого Криму.
Готову продукцію російські окупанти вивозять у бік міста Армянськ.
Нагадаємо, що про евакуацію з цього міста на півночі Криму, що орієнтовно за 100 км від Херсону, вже кілька днів пишуть російські блогери.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) відзначають: є інформація, що звідти готують до вивезення чиновників адміністрації та військової техніки.
Одні блогери стверджують, що з міста вже вивезли жінок і дітей, інші – що окупаційна влада Армянська проводила навчання з евакуації.
Звернули уваги в ISW і на те, що раніше в мережі з’являлися дані про наміри росіян розширити дорогу на Арабатській косі, що за 45 км від Джанкоя, щоб перекинути військову техніку з Армянська.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 274-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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