РФ активно вивозить залізобетонні конструкції до Армянська – Генштаб ЗСУ

Листопад, 24 в 7:48

Росія почала активно виготовляти залізобетонні конструкції.

Про це 24 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, тривають роботи нині на території тимчасово захопленого Криму.

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Готову продукцію російські окупанти вивозять у бік міста Армянськ.

Нагадаємо, що про евакуацію з цього міста на півночі Криму, що орієнтовно за 100 км від Херсону, вже кілька днів пишуть російські блогери.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) відзначають: є інформація, що звідти готують до вивезення чиновників адміністрації та військової техніки.

Одні блогери стверджують, що з міста вже вивезли жінок і дітей, інші – що окупаційна влада Армянська проводила навчання з евакуації.

Звернули уваги в ISW і на те, що раніше в мережі з’являлися дані про наміри росіян розширити дорогу на Арабатській косі, що за 45 км від Джанкоя, щоб перекинути військову техніку з Армянська.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 274-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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