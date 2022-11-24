Ноябрь, 24 в 12:08

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot, которые Польша предложила разместить в Украине, могли бы существенно усилить защиту украинского неба.

Об этом проинформировал в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он уточнил, что комплексы Patriot могли бы защитить как территорию Украины, так и Европы.

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– А почему именно в Польше? Можно и в Украине размещать на западных территориях (системы Patriot, — Ред.). Здесь вопрос к нашим партнерам: на какие они готовы пойти шаги, чтобы защитить и украинскую границу, и украинскую территорию, и Европу. Чтобы еще на подступах к Европе обеспечить безопасность воздушного пространства, — подчеркнул Игнат.

Он напомнил, что комплексы Patriot могут сбивать цели в радиусе до 150 км.

– Это будет мощная система, которая сможет в таком радиусе вокруг себя обеспечить прикрытие воздушного пространства, – объяснил Игнат.

Он уточнил, что комплексы Patriot будут работать не самостоятельно, а усилят существующую украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о комплексах Бук-М1, С-300, ПВО Сухопутных войск, мобильных огневых группах, истребительной авиации Украины.

– Это все в комплексе вместе с системами Patriot потенциально могло бы значительно усилить защиту украинского неба, – подытожил Игнат.

Как известно, 15 ноября в ходе очередного массированного ракетного удара РФ по Украине ракета упала на территории Польши. Тогда Германия предложила Варшаве системы Patriot.

На фоне мощных ракетных обстрелов Украины 23 ноября польский министр обороны Мариуш Блащак попросил Германию передать Украине предложенные системы Patriot.