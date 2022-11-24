Листопад, 24 в 12:08

Американські зенітні ракетні комплекси Patriot, які Польща запропонувала розмістити в Україні, могли б суттєво посилити захист українського неба.

Про це поінформував в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він уточнив, що комплекси Patriot могли б захистити як територію України, так і Європи.

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– А чому саме в Польщі? Можна і в Україні розміщувати на західних теренах (системи Patriot, – Ред.). Тут питання до наших партнерів: на які вони готові піти кроки, щоб захистити і український кордон, і українську територію, і Європу. Щоб ще на підступах до Європи забезпечити безпеку повітряного простору, – наголосив Ігнат.

Він нагадав, що комплекси Patriot можуть збивати цілі в радіусі до 150 км.

– Це буде потужна система, яка зможе в такому радіусі навколо себе забезпечити прикриття повітряного простору, – пояснив Ігнат.

Він уточнив, що комплекси Patriot працюватимуть не самостійно, а посилять наявну українську систему протиповітряної оборони (ППО). Йдеться про комплекси Бук-М1, С-300, ППО Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, винищувальну авіацію України.

– Це все у комплексі разом із системами Patriot потенційно могло б значно посилити захист українського неба, – підсумував Ігнат.

Як відомо, 15 листопада під час чергового масованого ракетного удару РФ по Україні ракета впала на території Польщі. Тоді Німеччина запропонувала Варшаві системи Patriot.

На тлі нових потужних ракетних обстрілів України 23 листопада польський міністр оборони Маріуш Блащак попросив Німеччину передати Україні запропоновані системи Patriot.