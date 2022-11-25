Ноябрь, 25 в 10:04

Через два месяца после объявления частичной мобилизации в РФ прослеживаются однотипные проблемы резервистов.

В частности, в разведке Минобороны Великобритании заметили, что их развертывание часто сопровождается путаницей.

Мобилизированных резервистов, не имеющих достаточной подготовки и снаряжения, заставляют выполнять изнурительные боевые задачи.

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– Состояние большинства из них не проверялось после предыдущей службы, поэтому многие резервисты вынуждены служить, имея серьезные хронические заболевания, – отмечают в оборонном ведомстве.

Британские разведчики предполагают, что резервисты могли понести особо тяжелые потери, когда им пришлось копать траншеи во время артиллерийских обстрелов вокруг Сватового в Луганской области.

Есть данные в разведке Минобороны Великобритании, что значительное количество резервистов погибло, когда пыталось штурмовать хорошо оборудованные полосы обороны ВСУ вокруг Бахмута.

В то же время, предполагают в британском оборонном ведомстве, Кремль очень обеспокоит, что все больше семей резервистов готовы пойти на арест, протестуя против условий, в которых служат их родственники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.

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Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР