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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Обстрел Россией Херсона и постепенное восстановление света в Украине: что происходит на 275-й день войны (онлайн)

Обстрел Россией Херсона и постепенное восстановление света в Украине: что происходит на 275-й день войны (онлайн)

Украина продолжает ощущать последствия вчерашней ракетной атаки, в результате которой погибли 10 украинцев, 55 ранены.

В большинстве областей государства остаются проблемы со светом, теплом и связью. По состоянию на вечер, энергосистема уже обеспечивает половину потребностей Украины. В первую очередь электроэнергию подают на водоканалы, очистные сооружения и больницы. В Киеве свет будут включать только на 2-3 часа.

Россия продолжает атаковать города и поселки Украины. Самой сложной обстановка остается на Востоке, где за неделю произошло более 290 боевых столкновений.

Россия в течение дня не менее 18 раз обстреляла Херсон, в результате чего погибли 7 человек, еще 21 человек получил ранения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что в Крыму были ликвидированы иранские инструкторы, которые обучали россиян пользоваться дронами-камикадзе.

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00:31 - 25 ноября

О полномасштабной эвакуации жителей Киева речь не идет. Однако не исключен вариант, что часть людей могут вывезти из столицы в пригород.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона мэр Киева Виталий Кличко.

Речь идет о некоторых категориях населения: например, о детских домах.

– У россиян, у этих террористов ключевая цель – чтобы мы взяли свои чемоданы и куда-то поехали на Запад, покинули им страну… Мы им не нужны, им нужна территория. Такого они не дождутся.

Ни о какой эвакуации сейчас речь не идет, но мы рассматриваем возможность того, что часть людей может временно переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых. Мы этого не исключаем. Назвать эвакуацией это нельзя, а вот временный переезд некоторых групп населения мы рассматриваем, – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что по состоянию на данный момент о перемещении граждан речь не идет. Однако власть должна готовиться к разным сценариям развития событий.

Кличко призвал киевлян запастись теплой одеждой, а также сделать запасы технической и питьевой воды.

Мэр посоветовал гражданам, имеющим дом в пригороде или друзей с домом, где есть автономное отопление, водо- и энергоснабжение, пожить временно там.

– Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть, — заявил Кличко.

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