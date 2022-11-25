Обстрел Россией Херсона и постепенное восстановление света в Украине: что происходит на 275-й день войны (онлайн)

Украина продолжает ощущать последствия вчерашней ракетной атаки, в результате которой погибли 10 украинцев, 55 ранены.

В большинстве областей государства остаются проблемы со светом, теплом и связью. По состоянию на вечер, энергосистема уже обеспечивает половину потребностей Украины. В первую очередь электроэнергию подают на водоканалы, очистные сооружения и больницы. В Киеве свет будут включать только на 2-3 часа.

Россия продолжает атаковать города и поселки Украины. Самой сложной обстановка остается на Востоке, где за неделю произошло более 290 боевых столкновений.

Россия в течение дня не менее 18 раз обстреляла Херсон, в результате чего погибли 7 человек, еще 21 человек получил ранения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что в Крыму были ликвидированы иранские инструкторы, которые обучали россиян пользоваться дронами-камикадзе.