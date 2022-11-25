РФ кинула на фронт резервістів із серйозними хворобами – британська розвідка
За два місяці після оголошення часткової мобілізації в РФ простежуються однотипні проблеми резервістів.
Зокрема, в розвідці Міноборони Великої Британії помітили, що їхнє розгортання часто супроводжується плутаниною.
Мобілізованих резервістів, що не мають достатньої підготовки та спорядження, змушують виконувати виснажливі бойові завдання.
– Стан більшості з них не перевіряли після попередньої служби, тому чимало резервістів змушені служити, маючи серйозні хронічні захворювання, – зазначають в оборонному відомстві.
Британські розвідники припускають, що резервісти могли зазнати особливо важких втрат, коли їм довелося копати траншеї під час артилерійського обстрілу навколо Сватового в Луганській області.
Є дані в розвідці Міноборони Великої Британії, що значна кількість резервістів загинула, коли намагалась штурмувати добре облаштовані смуги оборони ЗСУ навколо Бахмута.
Водночас, припускають в британському оборонному відомстві, Кремль дуже турбує те, що все більше сімей резервістів готові піти на арешт, протестуючи проти умов, у яких служать їхні родичі.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: ГУР