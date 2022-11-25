Ноябрь, 25 в 0:12

Сотрудники украинских энергетических компаний смогли не допустить полный блэкаут в Украине после обстрела РФ 23 ноября.

Но как пишет украинский Forbes, возможны и худшие сценарии, с которыми придется столкнуться Украине.

Атаки по энергетической инфраструктуре Украины Россия осуществляет в седьмой раз после 24 февраля. Впрочем, 23 ноября, когда российские агрессоры выпустили по Украине более 70 выпущенных ракет, цели достигли лишь 19, другие сбили украинские ПВО вместе с дронами.

Сейчас смотрят

Впрочем те 19 ракет, которые попали в объекты инфраструктуры в украинской столице, во Львове, Виннице и Кривом Роге, привели к временному обесточиванию всех атомных станций, и большинства ТЭС и ГЭС. В частности, были поражены объекты электропередачи.

Forbes считает, что масштаб частичного блэкаута можно оценить по доле обесточенных платежных терминалов. По данным руководителя и соучредителя monobank Олега Гороховского, доля неработающих терминалов iBox (партнер monobank) составила 79%. В течение последних дней эта доля составляла около 40%.

Кроме того, вследствие атак РФ по инфраструктуре были рекордные перебои с интернет сетью, а отсутствие электричества приостановило работу пунктов пропуска на границе с Венгрией и Румынией.

Министерство энергетики пообещало восстановить электроснабжение АЭС в сеть к вечеру 24 ноября, что должно существенно снизить дефицит и позволить вернуться к плановым отключениям.

Forbes пишут, что последствия от вероятных будущих атак россиян по энергетике могут иметь три главных сценария блэкаута, согласно отчету, которым располагает правительство Украины.

Первый сценарий

По первому сценарию обесточивание Украины может распространиться по Левобережью, поскольку Россия наносит ракетные удары по транзитным подстанциям, передающим энергию на восток государства.

Этот вариант предусматривает, что обесточенными на 12-24 часа останутся Черниговщина, Сумщина, Полтавщина и Днепропетровщина, а также части Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. В частности, без света останутся части Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской и Киевской области. Кроме того, без света вместе с левым берегом Киева.

Для восстановления электроснабжения указанных регионов в течение 12-24 часов придется постепенно запускать электростанции: от малых теплоэлектроцентралей и ГЭС до крупных теплоэлектростанций.

Как пишет Forbes, компрессорные станции газотранспортной системы и местных облгазов будут запитаны автономно.

В первую очередь будут восстанавливаться предприятия тепло- и водоснабжения, водоотведения.

Второй сценарий

По второму сценарию блэкаут может задеть всю Украину, которая остается подключенной к энергосети Европы.

Украинские энергосистемы смогут быть восстановлены благодаря генерации из европейской сети, а в течение двух часов должны быть запитаны АЭС Украины. Электроснабжение будет появляться в отдельных регионах, которые постепенно объединятся в единую энергосистему. Такой блэкаут всей страны продлится от 12 до 24 часов, пишет Forbes.

Третий сценарий

Худший сценарий предусматривает серию одновременных массированных атак по открытым распределительным устройствам АЭС, а также по подстанциям, которые объединяют энергосистему Украины с Европой. По такому варианту, атомные электростанции могут удержаться в работе на одном энергоблоке, имея 100-140 МВт на собственные нужды.

Впрочем, пишет Forbes, в случае ударов в непосредственной близости к АЭС с высокой вероятностью атомные станции будут остановлены, при этом не будет возможности их запитки в течение 2 часов.

В первую очередь будет восстановлено соединение украинской и европейской энергосистем. Параллельно будет восстанавливаться питание малых гидроэлектростанций и теплоэлектроцентралей.

Электроэнергия приоритетно будет идти на нужды коммунальных служб и населения. До 7 дней может понадобиться, чтобы восстановить работу атомных электростанций. Только после этого будет запитана промышленность.