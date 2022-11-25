Листопад, 25 в 0:12

Співробітники українських енергетичних компаній змогли не допустити повний блекаут в Україні після обстрілу РФ 23 листопада.

Але як пише український Forbes, можливі й гірші сценарії, з якими доведеться стикнутись Україні.

Атаки по енергетичній інфраструктурі України Росія здійснює всьоме після 24 лютого. Втім, 23 листопада, коли російські агресори випустили по Україні понад 70 випущених ракет, мети досягли лише 19, інші збили українські ППО разом із дронами.

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Втім ті 19 ракет, які влучили в обʼєкти інфраструктури в українській столиці, у Львові, Вінниці та Кривому Розі, призвели до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, та більшості ТЕС та ГЕС. Зокрема, були уражені об‘єкти електропередачі.

Forbes вважає, що масштаб часткового блекауту можна оцінити по частці знеструмлених платіжних терміналів. За даними керівника та співзасновника monobank Олега Гороховського, частка непрацюючих терміналів iBox (партнер monobank) склала 79%. Протягом останніх днів ця частка складала близько 40%.

Крім того, внаслідок атак РФ по інфраструктурі були рекордні перебої з інтернет мережею, а відсутність електрики призупинила роботу пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією.

Міністерство енергетики пообіцяло відновити електропостачання АЕС в мережу до вечора 24 листопада, що мало б суттєво знизити дефіцит і дозволити повернутись до планових відключень.

Forbes пишуть, що наслідки від імовірних майбутніх атак росіян по енергетиці можуть мати три головні сценарії блекауту, згідно зі звітом, який має в розпорядженні уряд України.

Перший сценарій

За першим сценарієм знеструмлення України може розповсюдитись по Лівобережжю, оскільки Росія завдає ракетних ударів по транзитних підстанціях, що передають енергію на схід держави.

Цей варіант передбачає, що знеструмленими на 12-24 години залишаться Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина та Дніпропетровщина, а також частини Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Зокрема, без світла залишаться частини Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської та Київської області. Крім того, без світла разом з лівим берегом Києва.

Для відновлення електропостачання зазначених регіонів протягом 12-24 годин доведеться поступово запускати електростанції: від малих теплоелектроцентралей та ГЕС до великих теплоелектростанцій.

Як пише Forbes, компресорні станції газотранспортної системи та місцевих облгазів будуть заживлені автономно.

Насамперед будуть відновлюватись підприємства тепло- та водопостачання, водовідведення.

Другий сценарій

За другим сценарієм блекаут може зачепити усю Україну, яка залишається підключеною до енергомережі Європи.

Українські енергосистеми зможуть бути відновлені завдяки генерації з європейської мережі, а протягом двох годин мають бути заживлені АЕС України. Електропостачання з’являтиметься в окремих регіонах, які поступово обʼєднаються в єдину енергосистему. Такий блекаут усієї країни триватиме від 12 до 24 годин, пише Forbes.

Третій сценарій

Найгірший сценарій передбачає серію одночасних масованих атак по відкритих розподільчих пристроях АЕС, а також по підстанціях, які об’єднують енергосистему України з Європою. За таким варіантом, атомні електростанції можуть втриматись в роботі на одному енергоблоці, маючи 100-140 МВт на власні потреби.

Втім, пише Forbes, в разі ударів в безпосередній близькості до АЕС з високою ймовірністю атомні станції будуть зупинені, при цьому не буде можливості їх заживлення протягом 2 годин.

Першочергово буде відновлене зʼєднання української та європейської енергосистем. Паралельно буде відновлюватись живлення малих гідроелектростанцій та теплоелектроцентралей.

Електроенергія пріоритетно йтиме на потреби комунальних служб та населення. До 7 днів може знадобитись, щоб відновити роботу атомних електростанцій. Тільки після цього буде заживлена промисловість.