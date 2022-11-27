Надо быть готовыми. В ВСУ о вероятности ударов РФ по Украине на следующей неделе

Ноябрь, 27 в 21:41

Заранее предугадать дату нового ракетного удара России по Украине невозможно, но всегда стоит быть готовыми к этому.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Следующая неделя уже завтра. Готовимся всегда. Можно ожидать в любой момент этих ударов, поэтому расслабляться не нужно, а наоборот готовиться. Никто ничего не скрывает, но говорить заранее о дате удара невозможно, — сказал Игнат.

Он утверждает, что неизвестно, когда будут обстрелы, но враг их наносит с определенной периодичностью, ее можно проследить по статистике.

Сейчас смотрят

— Когда будет удар, у меня пока информации нет. Готовиться надо всегда, — добавил спикер.

Напомним, что 23 ноября российские военные нанесли массированный удар по Украине.