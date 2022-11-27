Надо быть готовыми. В ВСУ о вероятности ударов РФ по Украине на следующей неделе
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Заранее предугадать дату нового ракетного удара России по Украине невозможно, но всегда стоит быть готовыми к этому.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
— Следующая неделя уже завтра. Готовимся всегда. Можно ожидать в любой момент этих ударов, поэтому расслабляться не нужно, а наоборот готовиться. Никто ничего не скрывает, но говорить заранее о дате удара невозможно, — сказал Игнат.
Он утверждает, что неизвестно, когда будут обстрелы, но враг их наносит с определенной периодичностью, ее можно проследить по статистике.
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— Когда будет удар, у меня пока информации нет. Готовиться надо всегда, — добавил спикер.
Напомним, что 23 ноября российские военные нанесли массированный удар по Украине.