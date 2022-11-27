Потрібно бути готовими. У ЗСУ про вирогідність ударів РФ по Україні наступного тижня

Листопад, 27 в 21:41

Наперед передбачити дату нового ракетного удару Росії по Україні неможливо, але завжди варто бути готовими до цього.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Наступний тиждень уже завтра. Готуємось завжди. Можна очікувати будь-якої миті цих ударів, тому розслаблятися не потрібно, а навпаки готуватися. Ніхто нічого не приховує, але говорити заздалегідь про дату удару неможливо, – сказав Ігнат.

Він стверджує, що невідомо, коли будуть обстріли, але ворог їх завдає з певною періодичністю, її можна простежити за статистикою.

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– Коли буде удар, у мене поки що інформації немає. Готуватися треба завжди, – додав речник.

Нагадаємо, що 23 листопада російські військові завдали масованого удару по Україні.