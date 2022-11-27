Ноябрь, 27 в 13:39

Украинская противовоздушная оборона нуждается в усилении, ведь Россия для нанесения ударов использует ракеты и ударные беспилотники, например, иранские Shahed-136.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, такая тактика врага истощает нашу ПВО, однако благодаря западным партнерам у Украины есть средства поражения вражеских ракет.

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— Хорошо, что у нас есть друзья, которые нам предоставляют комплексы для защиты, в частности Словакия предоставила нам один С-300 и, соответственно, определенное количество боекомплекта, — подчеркнул Игнат.

Россия для нанесения ударов использует дроны вместе с ракетами Х-101, Калибрами. На ударные дроны нужно тратить зенитные ракеты, потому что это самое эффективное средство борьбы против них.

– Потому что именно они имеют радиолокационные средства и могут обнаруживать их в темное время суток, – объясняет представитель Воздушных сил.

Это понимают и союзники Украины, поэтому они приняли решение о поставке нам таких систем, как Hawk, которых очень много в мире.

— Этот комплекс вроде бы морально устаревший, но разве наши Буки или С-300 новее? А Hawk прошел кое-какую модернизацию ракеты и может помочь уничтожать беспилотники противника. Война выходит на новый уровень, и именно ударные БПЛА, барражирующие боеприпасы, как их называют правильно, представляют определенную угрозу, — отметил Юрий Игнат.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot, которые Польша предложила разместить в Украине, могли бы существенно усилить защиту украинского неба.