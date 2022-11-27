Листопад, 27 в 13:39

Українська протиповітряна оборона потребує підсилення, адже Росія для завдання ударів використовує ракети та ударні безпілотники, наприклад, іранські Shahed-136.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, така тактика ворога виснажує нашу ППО, проте завдяки західним партнерам Україна має засоби ураження ворожих ракет.

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– Добре, що ми маємо друзів, які нам надають комплекси для захисту, зокрема Словаччина надала нам один С-300 ну і відповідно до нього певну кількість боєкомплекту, – наголосив Ігнат.

Росія для завдання ударів використовує дрони разом із ракетами Х-101, Калібрами. На ударні дрони треба витрачати зенітні ракети, тому що це найефективніший засіб боротьби проти них.

– Тому що саме вони мають радіолокаційні засоби і можуть виявляти їх в темну пору доби, – пояснює речник Повітряних сил.

Це розуміють і союзники України, тому вони ухвалили рішення щодо постачання нам таких систем як Hawk, яких є дуже багато у світі.

– Цей комплекс начебто морально застарілий, але хіба наші Буки чи С-300 новіші? А Hawk прийшов деяку модернізацію ракети і може допомогти знищувати безпілотники противника. Війна виходить на новий рівень, і саме ударні БПЛА, баражуючі боєприпаси, як їх називають правильно, становлять певну загрозу, – зазначив Юрій Ігнат.

Раніше речник командування Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат повідомив, що комплекси Patriot, які Польща запропонувала розмістити в Україні, могли б суттєво посилити захист українського неба.