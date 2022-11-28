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Факты / Україна

97% российских целей – гражданские. РФ за девять месяцев войны нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олексій Резніков
Фото: Минобороны

С начала полномасштабной войны в Украине 97% всех российских целей были гражданскими.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он заявил, что с начала войны Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов.

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— За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 тыс. ракетных ударов по Украине. 97% российских целей — гражданские. Мы воюем против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности, — сообщает Резников.

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Напомним, что в понедельник, 28 ноября, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, главными вопросами которого были ситуация на фронте и планы врага.

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