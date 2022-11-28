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Факти / Україна

97% російських цілей – цивільні. РФ за дев’ять місяців війни завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Олексій Резніков
Фото: Міноборони

З початку повномасштабної війни в Україні 97% усіх російських цілей були цивільними.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр оборони України Олексій Резніков.

Він заявив, що з початку війни Росія завдала по території України понад 16 тис. ракетних ударів.

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– За останні дев’ять місяців Росія завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей – цивільні. Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе та притягне військових злочинців до відповідальності, – повідомляє Резніков.

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Нагадаємо, що у понеділок, 28 листопада, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, головними питаннями якого були ситуація на фронті та плани ворога.

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