97% російських цілей – цивільні. РФ за дев’ять місяців війни завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів

Листопад, 28 в 16:48

З початку повномасштабної війни в Україні 97% усіх російських цілей були цивільними.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр оборони України Олексій Резніков.

Він заявив, що з початку війни Росія завдала по території України понад 16 тис. ракетних ударів.

Зараз дивляться

– За останні дев’ять місяців Росія завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей – цивільні. Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе та притягне військових злочинців до відповідальності, – повідомляє Резніков.

Нагадаємо, що у понеділок, 28 листопада, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, головними питаннями якого були ситуація на фронті та плани ворога.