Ноябрь, 28 в 15:51

В понедельник, 28 ноября, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки.

Главнокомандующий и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронтах и ​​действиях сил обороны по деоккупации украинской территории.

Руководители разведки рассказали о планах врага на ближайшую перспективу. Отмечается, что согласованы пути реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями противника.

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На заседании также был рассмотрен ход восстановления энергетической системы и ее защита от вероятных российских атак.

Отдельно было обсуждено обеспечение граждан связью и доступом к теплу и проанализированы темпы развертывания Пунктов несокрушимости.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава СВР Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: глава МВД Денис Монастырский, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.