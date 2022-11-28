Ноябрь, 28 в 9:12

В Черном море на боевое дежурство вышел ракетоноситель. Долгое время его не было.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе российский враг может нанести очередной массированный ракетный удар по Украине.

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По словам Натальи Гуменюк, это вполне возможно.

– это надводный ракетоноситель, которому несет восемь ракет типа Калибр на своем борту. Это говорит о том, что подготовка шла. И соответственно в пунктах базирования также находятся ракетоносители, которые снаряжены и их могут приобщить к заданию в течение нескольких часов, — рассказала представитель Сил обороны Юга.

Она подчеркнула, что сейчас на Черном море шторм, однако он не мешает российским кораблям производить пуски ракет.

Что касается использования оккупантами ударных дронов, то в последнее время россияне перешли на свою разработку – дроны Ланцет.

— То, что нет Shahed-136, то, наверное, россияне “переобуваются”. Погодные условия в Украине сейчас очень сложны и нетипичны даже для юга нашей страны. Многие туманы, а это вполне может быть помехой для дронов. А до сих пор идет подготовка инструкторов, против мы системно им мешаем, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская противовоздушная оборона нуждается в усилении, ведь Россия для нанесения ударов использует ракеты и ударные беспилотники, например, иранские Shahed-136.