Листопад, 28 в 9:12

У Чорному морі на бойове чергування вийшов ракетоносій. Тривалий час його не було.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня російський ворог може завдати чергового масованого ракетного удару по Україні.

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За словами Наталі Гуменюк, це цілком можливо.

– Це надводний ракетоносій, якій несе вісім ракет типу Калібр на своєму борту. Це свыдчить про те, що підготовка тривала. І, відповідно, в пунктах базування також є ракетоносії, які споряджені і їх можуть долучити до завдання протягом кількох годин, – розповіла речниця Сил оборони Півдня.

Вона наголосила, що зараз на Чорному морі шторм, проте він не заважає російським кораблям робити пуски ракет.

Щодо використання окупантами ударних дронів, то останнім часом росіяни перейшли на свою розробку – дрони Ланцет.

– Те, що немає Shahed-136, то, напевне, росіяни “перевзуваються”. Погодні умови в Україні зараз дуже складні і нетипові навіть для півдня нашої країни. Там туман, а це цілком може бути перешкодою для дронів. А ще досі триває підготовка інструкторів, а ми системно їм у цьому заважаємо, – наголосила Наталя Гуменюк.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українська протиповітряна оборона потребує підсилення, адже Росія для завдання ударів використовує ракети та ударні безпілотники, наприклад, іранські Shahed-136.