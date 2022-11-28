Ноябрь, 28 в 12:33

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух агентов РФ, которые наводили российские ракеты на школы в Славянске.

По данным следствия, злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Сил обороны в Донецкой области.

– Кроме этого, они передавали агрессору локации социальных объектов, в том числе общеобразовательных учебных заведений в Славянске. Полученные сведения оккупанты планировали использовать для осуществления прицельных ракетных ударов по украинскому городу, — сообщили в СБУ.

Вражескими приспешниками оказались двое местных жителей, работавших на подконтрольную спецслужбам РФ “народную милицию днр”.

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Коммуникацию они поддерживали через анонимные мессенджеры, а для передачи закрытых данных использовали специально созданный чат-бот.

— Там злоумышленники выкладывали информацию о движении военной техники ВСУ, а также геолокации украинских школ. Свои “отчеты” дополняли фотоматериалами и подробным описанием близлежащей местности. Для конспирации один из информаторов назвал свой аккаунт женским именем, — говорится в сообщении.

Наводили ракеты на школы в Славянске: СБУ задержала двух агентов РФ / 3 фотографии

Во время обысков правоохранители обнаружили мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами подрывной деятельности.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрениях. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.