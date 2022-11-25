Ноябрь, 25 в 18:35

При пересечении украинско-венгерской границы был задержан предатель Украины, который хотел передать россиянам флешку с данными о сотрудниках СБУ, ВСУ, ГУР и военных из полка Азов.

Об этом вечером 25 ноября сообщает Служба безопасности Украины.

По данным спецслужб, для задержания предателя была проведена многоэтапная спецоперация по разоблачению бывшего сотрудника МВД Украины, который решил перейти на сторону страны-агрессора.

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— Чтобы показать свою “пользу” рашистам, он собрал засекреченную информацию о руководстве и кадровых сотрудниках силовых ведомств Украины, — говорится в сообщении.

Мужчина планировал лично передать данные в посольство Российской Федерации в Будапеште на флешке, но был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска при попытке пересечь государственную границу.

— С началом полномасштабной агрессии предатель проживал на территории Белой Церкви, был активным сторонником “русского мира”, но руководствовался не только идеологическими мотивами. В частности, рассчитывал стать “главным полицейским” столицы и Киевской области в случае захвата региона, — говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержанный предатель находился на прямом контакте с российским диверсантом Игорем Безлером, а также поддерживал дружеские связи с другими представителями так называемой “милиции ДНР”.

— Именно по их “наводке” задержанный начал собирать засекреченные данные о сотрудниках СБУ, ГУР, лидерах движения “Азов”, а также военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, — сообщили в Службе безопасности.

Правоохранители установили, что кроме картотеки украинских правоохранителей и сотрудников силовых служб, предатель собирал информацию и о важных объектах ВСУ, как то базы, склады, арсеналы и указывал места их расположения.

Во время обысков у фигуранта уголовного дела найдены пистолет Макарова, символика террористической организации “ДНР” и запрещенной в Украине коммунистической партии, что было изъято спецслужбами и отправлено на экспертизу.

Задержанному планируется сообщение о подозрении по ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Накануне в Киеве был задержан житель оккупированного Крыма, который приехал в столицу готовить диверсии.