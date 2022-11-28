Листопад, 28 в 12:33

Співробітники Служби безпеки України затримали двох агентів РФ, які наводили російські ракети на школи у Слов’янську.

За даними слідства, зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на Донеччині.

– Крім цього, вони передавали агресору локації соціальних об’єктів, зокрема загальноосвітніх навчальних закладів у Слов’янську. Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту, – повідомили в СБУ.

Ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам РФ “народную милицию днр”.

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Комунікацію вони підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот.

– Саме там зловмисники викладали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокації українських шкіл. Свої “звіти” доповнювали фотоматеріалами і детальним описом прилеглої місцевості. Для конспірації один з інформаторів назвав свій акаунт жіночим ім’ям, – йдеться у повідомленні.

Наводили ракети на школи у Слов’янську: СБУ затримала двох агентів РФ / 3 фотографии

Під час обшуків правоохоронці виявили мобільні телефони і ноутбуки із доказами підривної діяльності.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.