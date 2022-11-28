Наводили ракети на школи у Слов’янську: СБУ затримала двох агентів РФ
Співробітники Служби безпеки України затримали двох агентів РФ, які наводили російські ракети на школи у Слов’янську.
За даними слідства, зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на Донеччині.
– Крім цього, вони передавали агресору локації соціальних об’єктів, зокрема загальноосвітніх навчальних закладів у Слов’янську. Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту, – повідомили в СБУ.
Ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам РФ “народную милицию днр”.
Комунікацію вони підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот.
– Саме там зловмисники викладали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокації українських шкіл. Свої “звіти” доповнювали фотоматеріалами і детальним описом прилеглої місцевості. Для конспірації один з інформаторів назвав свій акаунт жіночим ім’ям, – йдеться у повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці виявили мобільні телефони і ноутбуки із доказами підривної діяльності.
Наразі фігурантам повідомлено про підозри. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.