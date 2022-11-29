Ноябрь, 29 в 8:55

Полгода вполне достаточно для того, чтобы вернуть Крым.

Такой прогноз советник Офиса президента Украины Алексей Арестович озвучил во время эфира на Youtube-канале Фейгин Live.

По убеждению Алексея Арестовича, существуют объективные законы военных реалий, и если ими правильно воспользоваться, то “ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат”.

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– Крым – очень уязвимый объект для удержания в обороне. Крайне уязвимый и крайне неудобный. Там весь этот Крым – это Крымский мост, который и так уже не очень, – намекнул на повреждение моста после взрыва 8 октября советник Офиса президента Украины.

Пока, говорит Алексей Арестович, Крым для оккупантов – это снабжение с помощью кораблей.

Но, уверен он, несложно представить, что будет с этими российскими кораблями, когда подойдут украинские Гарпуны и Нептуны.

– Но ведь подойдут. И скорее, чем многим кажется. Так что вполне возможно в мае вернуть Крым, – считает Алексей Арестович.

К слову, через полгода выйти в эфир телемарафона из набережной Ялты обещал накануне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он заверил, что к этому времени из Крыма уже уедут все россияне, и тогда можно будет поговорить о свободном полуострове.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 279-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Фейгин Live