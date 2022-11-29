Цілком можливо повернути Крим – нові дати від Арестовича

Листопад, 29 в 8:55

Пів року цілком достатньо для того, щоб повернути Крим.

Такий прогноз радник Офісу президента України Олексій Арестович озвучив під час ефіру на Youtube-каналі Фейгін Live.

На переконання Олексія Арестовича, існують об’єктивні закони воєнних реалій, і якщо ними правильно скористатися, то “ні марсіани, ні американці, ні американці з китайцями Крим не втримають”.

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– Крим – дуже вразливий об’єкт для утримання в обороні. Украй вразливий та вкрай незручний. Там увесь цей Крим – це Кримський міст, який і так уже не дуже, – натякнув на пошкодження мосту після вибуху 8 жовтня радник Офісу президента України.

Поки, каже Олексій Арестович, Крим для окупантів – це постачання за допомогою кораблів.

Але, переконаний він, нескладно уявити, що буде з цими російськими кораблями, коли підійдуть українські Гарпуни та Нептуни.

– Але ж підійдуть. І швидше, ніж багатьом здається. Тож цілком можливо в травні повернути Крим, – вважає Олексій Арестович.

До слова, через пів року вийти в ефір телемарафону з набережної Ялти обіцяв напередодні й радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він запевнив, що до цього часу з Криму вже поїдуть усі росіяни, і тоді можна буде поговорити про вільний півострів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 279-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Фейгін Live