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Для удачного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Крым необходимо будет уничтожить логистическую инфраструктуру России, которую та во многом полагает на город Джанкой.

Как пишет Forbes, этот город на крымском полуострове может оказаться в руинах к тому моменту, как туда войдут украинский Силы обороны.

Джанкой, железнодорожный и автомобильный узел на севере Крыма, в 50 милях к югу от материковой части Украины, был важнейшим узлом в российской сети снабжения до сентября, когда украинские войска начали контрнаступление, в результате которого была освобождена большая часть оккупированного Россией юга Украины.