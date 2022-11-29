Взрывы в Днепре и обстрелы Херсонщины: что происходит на 279 сутки войны (онлайн)
В Херсоне электроснабжение возобновлено для 24% бытовых потребителей, сообщает ОВА. Свет частично находится в центральной части города и таких микрорайонах: Остров, Житлоселище, Таврический, Шуменский, Северный.
Также с электроснабжением областная клиническая больница, городская больница имени Тропиных, городская больница имени Карабелеша.
97% российских целей – гражданские объекты. Россия за девять месяцев войны нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов.
Российские оккупанты не выпускают мужчин из Васильевки на Запорожье, отмечает мэр Мелитополя Иван Федоров.
Киевлянам будут подавать свет 2-3 часа дважды в сутки, сообщают в ДТЭК.
Для удачного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Крым необходимо будет уничтожить логистическую инфраструктуру России, которую та во многом полагает на город Джанкой.
Как пишет Forbes, этот город на крымском полуострове может оказаться в руинах к тому моменту, как туда войдут украинский Силы обороны.
Джанкой, железнодорожный и автомобильный узел на севере Крыма, в 50 милях к югу от материковой части Украины, был важнейшим узлом в российской сети снабжения до сентября, когда украинские войска начали контрнаступление, в результате которого была освобождена большая часть оккупированного Россией юга Украины.
В Днепропетровской областной военной администрации рассказали подробности ракетной атаки на Днепр.
– Россияне ударили по Днепру. Направили на ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения. Вспыхнул пожар. Работают все службы. Детали выясняются, — сообщает ОВА.
После последних атак России по украинской энергетической инфраструктуре по всей стране продолжаются проблемы с электроснабжением, а энергетики восстанавливают свет всем потребителям.
Чтобы все могли воспользоваться электроэнергией, имеющиеся мощности приходится равномерно распределять среди абонентов.
Из-за перебоев со светом в Киеве и ряде регионов (таких как Полтавская, Ивано-Франковская области и т.д.) наблюдаются аварийные отключения света.
В других регионах, чтобы восстановить энергоснабжение, облэнерго Харьковской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областей обнародовали графики отключений.
Российские оккупанты не хотят воевать, жалуются на плохое обеспечение и свое командование.
Об этом свидетельствует очередной перехват переговоров захватчиков, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Во время этого телефонного разговора один из оккупантов жалуется тете, что его подразделение “гниет в земле”, поскольку “все мокрые”. А когда зажгли костер, чтобы посушиться, то “сразу заработал миномет” украинских военных.
Российские захватчики ни на что не способны, кроме разрухи – это все, что они оставляют после. Агрессия оккупантов против Украины – это их попытки отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 28 ноября.