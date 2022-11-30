Листопад, 29 в 23:46

Вже цьогоріч Росія втратить вбитими 100 тис. солдатів та “лише Богу відомо” скільки найманців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 29 листопада.

Він зачепив ситуацію на фронті, яку назвав “складною”.

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– Попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на півдні. Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити його наміри, – сказав він.

Зеленський нагадав, як окупанти розповідали, що захоплять Донеччину спочатку навесні, а потім влітку і восени, але цього тижня вже починається зима.

– Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там загородзагони. Ще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тис. своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних, – сказав президент.

За його словами, сьогодні були зроблені “кілька нових кроків”, щоб повернути Україні справедливість та притягнути до відповідальності всіх винних у цій злочинній війні.

– Ми вже співпрацюємо з багатьма країнами й міжнародними організаціями, щоб кожен російський убивця отримав заслужене покарання. Ми вже налагодили взаємодію з Міжнародним кримінальним судом і будемо її нарощувати. Але, на жаль, наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо для справедливості, – сказав президент.

Він наголосив, що навіть у Міжнародному кримінальному суді поки що неможливо притягти до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії за злочин агресії проти нашої держави, а саме – за первинний злочин.

– Злочин, який породив усі інші злочини цієї війни – і не тільки після 24 лютого, а й від 2014 року. Саме тоді все це почалося, – додав Зеленський.

Президент наголосив, що потрібен спеціальний трибунал, на додачу до Міжнародного кримінального суду, аби була відповідальність за агресію РФ.

Володимир Зеленський додав, що сьогодні триває візит першої леді Олени Зеленської до Великої Британії, де вона від імені всіх українців і українок, які постраждали від російської агресії, закликала Британію стати лідером у глобальних зусиллях для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Український лідер наголосив, що такий досвід є у британців, коли взимку 1942 року в Лондоні представники союзників підписали Сент-Джеймську декларацію – документ, який уможливив Нюрнберзький трибунал.

– Зараз уже маємо потужну співпрацю з Нідерландами, які допомагають зі створенням офісу прокурора для збору доказів воєнних злочинів. Працюємо з Францією, яка допомагає нам у польовій роботі з документування російського зла. І маємо об’єднати світову більшість на підтримку проекту резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо спецтрибуналу, – сказав президент.

Він наголосив, що наразі необхідно розробити юридичну архітектуру, щоб трибунал запрацював.

Президент розповів, що сьогодні ж у Лондоні було відкрито виставку Russian War Crimes, де демонструється, що саме Росія принесла на українську землю. Раніше ця виставка працювала у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму, у Нью-Йорку під час Генеральної Асамблеї ООН, а також у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО.

– Тепер її побачать британці. В усіх провідних країнах знатимуть і бачитимуть, за яке зло відповідальний рашизм, – наголосив Зеленський.

Крім того, у Берліні пройшла зустріч міністрів юстиції країн Великої сімки, яку президент назвав “надзвичайно корисною”. На зустрічі Україну представляли генеральний прокурор і міністр юстиції.

– Ця зустріч була присвячена якраз притягненню до відповідальності окупантів і держави-агресора за все ними скоєне. За підсумками зустрічі бачимо очевидну готовність працювати разом, щоб врешті відновити силу міжнародного права, відновити повну дію Статуту ООН і притягти Росію до справедливої відповідальності, – додав він.

Володимир Зеленський розповів, що мав розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з яким обговорив нашу співпрацю як на двосторонньому рівні, так і в міжнародних інституціях.

– Пріоритети зрозумілі – захист від ракетного терору, відновлення енергетики, продовольча безпека. Я подякував пану канцлеру за підтримку, – сказав український лідер.

Він окремо подякував Нідерландам за рішення Палати представників парламенту визнати Росію державою – спонсором тероризму.