Ноябрь, 29 в 20:09

Исполнительный комитет Львовского горсовета принял решение о внедрении ваучеров на энергообеспечение, которым смогут воспользоваться львовские предприниматели ресторанной сферы и розничной торговли продуктами питания.

Таким образом львовский бизнес сможет получить помощь от города в размере до 80 тыс. грн на закупку электрогенераторов для своей работы.

— Для поддержки малого и среднего бизнеса мы предлагаем внедрить ваучер на энергообеспечение, который будет предоставляться на частичную компенсацию предпринимателям закупки электрогенераторов, в частности тем, которые осуществляют деятельность в заведениях ресторанного хозяйства и учреждениях розничной торговли продуктами питания, кроме алкоголя и табака, — отметила директор департамента экономического развития Ирина Кулинич.

Она пояснила, что этот ваучер предусматривает возмещение 50% стоимости электрогенератора, но чтобы сумма не превышала 80 тыс. грн.

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— Процедура будет простой — предприниматели будут подавать заявления и пакет документов в ЦНАП, а экспертная комиссия быстро их будет рассматривать и принимать решение, — добавила Кулинич.

После принятия решения исполкомом, соответствующее постановление вынесут на рассмотрение сессии горсовета.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что 29 ноября эта процедура дает свое начало, а уже 6 декабря на заседании Львовского городского совета будут рассмотрены соответствующие постановления.

— Часть предпринимателей сейчас работают и имеют генераторы, но часть не функционирует, потому что нет электричества. На самом деле мы можем этим решением запустить сотни пунктов обогрева — пунктов Несокрушимости — где можно зарядить телефон, получить горячую воду, воспользоваться туалетом и тому подобное. Те предприниматели, которые будут подавать заявки на получение финансовой помощи от города, должны обязательно впускать посетителей, — сказал Садовый.

Он добавил, что сегодня задачей власти Львова является увеличение количества точек, которые будут работать в условиях полного отсутствия теплоснабжения и электроснабжения.

Отмечается, что возмещения распространяются на устройства, которые были закуплены после 24 февраля 2022 года, а требования к электрогенератору — номинальная мощность от 3 кВт включительно.

Для получения ваучера заявители должны подать через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) Львова или сервис электронных обращений на рассмотрение экспертной комиссии пакет документов, который содержит:

заявление на получение ваучера по энергообеспечению на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенератора (приложение 3 к настоящему Положению);

копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и осуществления оплаты за предоставленный товар);

копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера (или другая заводская маркировка) электрогенератора;

копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;

фотофиксацию электрогенератора.

Подавать заявления можно уже с 30 ноября.

За дополнительной консультацией по Программе предприниматели могут обращаться в Центр поддержки предпринимательства по тел.: (032) 254 60 15.

Источник: Львовский городской совет