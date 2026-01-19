Из-за постоянных обстрелов все больше украинцев задумываются о частичной или полной автономии от энергетической системы Украины.

В частности, проблему стабилизационных отключений электроэнергии можно решить с помощью генератора или зарядной станции. Впрочем, выбор такого оборудования зависит от многих нюансов — типа жилья, мощности, уровня шума и безопасности.

О том, как правильно выбрать генератор для квартиры или частного дома, мы поговорили с экспертом по энергетике, профессором кафедры общественного управления, доктором наук по государственному управлению и кандидатом технических наук Геннадием Рябцевым, который подробно объяснил все ключевые моменты.

Мощность генератора: как определить и как выбрать для дома

Как пояснил эксперт, в целом для квартиры достаточно генератора мощностью 3-8 кВт. Однако важно различать номинальную и максимальную мощность.

По словам Рябцева, номинальная мощность показывает, сколько электроэнергии прибор потребляет уже после того, как его работа стабилизировалась, то есть когда двигатель или другие узлы разогрелись. Зато максимальная мощность учитывает так называемый пусковой режим.

Как пояснил эксперт, для запуска, например, двигателя холодильника необходима дополнительная энергия, которая расходуется на разгон и прогрев деталей. В этот момент потребление электроэнергии значительно возрастает, соответственно и мощность будет выше номинальной. То есть, чтобы запустить двигатель, нужно преодолеть инерцию, и чем больше двигатель, тем выше будет пусковая мощность и разница между ней и номинальной.

Геннадий Рябцев отметил, что условно, если вы приобрели генератор мощностью 3 кВт, а техника, которую вы пытаетесь включить, имеет суммарную номинальную мощность 3 кВт, генератор не будет работать. Это связано с тем, что для запуска приборов требуется дополнительная мощность, которая значительно превышает номинальные показатели, указанные на электроприборах.

Чтобы правильно определить необходимую мощность генератора, стоит просмотреть информацию на бытовой технике и выписать номинальную мощность, указанную на обратной стороне приборов или в инструкции.

— Если вы планируете одновременно подключать, например, кофеварку, холодильник и стиральную машину, нужно сложить их номинальные мощности и умножить полученную цифру на два. Это необходимо для того, чтобы техника смогла корректно включиться с учетом пусковых нагрузок, — пояснил специалист.

Фазы в генераторе: сколько их должно быть

Геннадий Рябцев рассказал, что если нужен генератор для бытовых приборов, для которых обычно необходимо напряжение в сети 230 В, то для таких условий подойдет однофазный генератор. Это означает, что в генераторе есть одна фаза и нейтраль.

В продаже также есть трехфазные генераторы, однако их используют в случаях, когда требуется более высокое напряжение — значительно превышающее 230 В. Обычно такие генераторы применяют, если необходимо запитать какой-либо цех или дом. Речь идет не о небольшом пригородном домике, а о большом многоквартирном здании. Для таких объектов используют генераторы с напряжением 380 или 415 В.

Впрочем, если речь идет об обычной квартире, где все приборы питаются от сети 230 В, то смысла покупать трехфазный генератор нет, ведь вполне достаточно однофазного прибора.

Преимущества бензиновых генераторов для дома

небольшой уровень шума;

невысокая стоимость;

при низких температурах запустить бензиновый генератор легче, чем дизельный.

Недостатки бензинового генератора

неспособность работать долгое время без перерыва;

из-за высокой стоимости бензина каждый киловатт получается относительно дорого.

Хорошей альтернативой являются дизельные генераторы. Существуют мобильные, с воздушным охлаждением, и стационарные, которые требуют жидкостного охлаждения.

Преимущества дизельного генератора для дома

двигатель хорошо переносит большие нагрузки;

может работать долгое время без перерыва;

экономически менее затратные.

Недостатки дизельного генератора

высокий уровень шума;

громоздкость;

высокая цена.

Как выбрать генератор для дома

Также эксперт обратил внимание на чувствительность современной техники. Речь идет о газовых котлах, компьютерах, телевизорах и других приборах, для которых недостаточно обычного тока, который выдает бензиновый или дизельный генератор. Такой технике нужен ток с чистой синусоидой.

Поэтому иногда приходится дополнительно покупать инвертор, который выравнивает сигнал и делает его стабильным. Как отметил Рябцев, эти нюансы нужно внимательно изучать в инструкции как к генератору, так и к самому электроприбору.

— Если в доме есть чувствительная техника, лучше обратиться к специалисту, который поможет подобрать подходящее оборудование, — посоветовал эксперт.

Обычный бензиновый генератор хорошо подходит для техники с нагревательными элементами — обогревателей, ламп накаливания, электроинструментов, в частности дрелей. Для таких приборов грубая форма сигнала не является критичной.

Зато инверторный генератор или генератор с дополнительным инвертором обеспечивает чистую синусоиду, что является обязательным условием для работы чувствительной электроники.

Речь идет о газовых котлах с электронными платами управления, компьютерах, медицинском оборудовании, плазменных телевизорах и циркуляционных насосах. Обычный бензиновый генератор может не только не запустить такую технику, но и вывести ее из строя без дополнительного стабилизационного оборудования.

Отдельно эксперт напомнил, что бензиновый генератор обязательно должен устанавливаться снаружи, на улице, из-за высокого уровня шума и выхлопных газов. Категорически запрещено размещать такое оборудование на балконах или в квартирах, ведь это представляет серьезную опасность для жизни жильцов.

Рябцев отметил, что уже неоднократно фиксировались случаи смертельных отравлений угарным и углекислым газом из-за работы генераторов в закрытых помещениях.

Для квартир в многоквартирных домах эксперт советует отдавать предпочтение зарядным электростанциям.

— Необходимо, чтобы оборудование было сертифицированным, ведь самодельные конструкции из инверторов и автомобильных аккумуляторов могут привести к взрыву или выходу техники из строя, — пояснил эксперт.

Сколько стоят генераторы для дома

Самый дешевый бензиновый генератор можно найти и за 8 тыс. грн. Их средняя цена — 14-20 тыс. грн.

Однако стоимость бесшумного бензинового генератора может достигать и более 200 тыс. грн. Средняя стоимость такого генератора варьируется на рынке от 30 до 100 тыс. грн.

Самый дешевый дизельный генератор обойдется вам в 22 тыс. грн. Цена на самые популярные модели дизельных генераторов в Украине варьируется от 40 до 200 тыс. грн.

Самый дорогой дизельный генератор имеет номинальную мощность 55 кВт, поэтому цена на такой генератор относительно высока – 400 тыс. грн.

Как установить и запустить генератор для дома

Существует несколько способов запуска генератора:

ручной стартер;

электрический стартер;

автозапуск.

Современные модели заводятся довольно легко.

