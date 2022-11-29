Листопад, 29 в 20:09

Виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив рішення про впровадження ваучерів на енергозабезпечення, яким зможуть скористатись львівські підприємці ресторанної сфери та роздрібної торгівлі продуктами харчування.

Таким чином львівський бізнес зможе отримати допомогу від міста у розмірі до 80 тис. грн на закупівлю електрогенераторів для своєї роботи.

– Для підтримки малого та середнього бізнесу ми пропонуємо впровадити ваучер на енергозабезпечення, який надаватиметься на часткову компенсацію підприємцям закупівлі електрогенераторів, зокрема тим, які здійснюють діяльність у закладах ресторанного господарства та закладах роздрібної торгівлі продуктами харчування, окрім алкоголю та тютюну, – зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Вона пояснила, що цей ваучер передбачає відшкодування 50% вартості електрогенератора, але щоб сума не перебільшувала 80 тис. грн.

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– Процедура буде простою – підприємці подаватимуть заяви та пакет документів до ЦНАП, а експертна комісія швидко їх розглядатиме та прийматиме рішення, – додала Кулинич.

Після схвалення рішення виконкомом, відповідну ухвалу винесуть на розгляд сесії міськради.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що 29 листопада ця процедура дає свій початок, а вже 6 грудня на засіданні Львівської міської ради будуть розглянуті відповідні ухвали.

– Частина підприємців зараз працюють та мають генератори, але частина не функціонує, тому що немає електрики. Насправді ми можемо цим рішенням запустити сотні пунктів обігріву – пунктів Незламності – де можна зарядити телефон, отримати гарячу воду, скористатись вбиральнею тощо. Ті підприємці, які подаватимуть заявки на отримання фінансової допомоги від міста, мають обов’язково впускати відвідувачів, – сказав Садовий.

Він додав, що сьогодні завданням влади Львова є збільшення кількості точок, які будуть працювати в умовах повної відсутності теплопостачання та електропостачання.

Зазначається, що відшкодування поширюються на пристрої, які були закуплені після 24 лютого 2022 року, а вимоги до електрогенератора – номінальна потужність від 3 кВт включно.

Для отримання ваучера заявники мають подати через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Львова або сервіс електронних звернень на розгляд експертної комісії пакет документів, який містить:

заяву на отримання ваучера з енергозабезпечення на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора (додаток 3 до цього Положення);

копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);

копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера (або інше заводське маркування) електрогенератора;

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

фотофіксацію електрогенератора.

Подавати заяви можна вже з 30 листопада.

За додатковою консультацією щодо Програми підприємці можуть звертатись до Центру підтримки підприємництва за тел.: (032) 254 60 15.

Джерело: Львівська міська рада