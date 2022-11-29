Ноябрь, 29 в 14:01

Генеральный секретарь НАТО выступил перед началом двухдневной встречи министров иностранных дел стран Североатлантической организации 29 ноября в Румынии, Бухарест. Об этом сообщают Факты ICTV.

По словам Столтенберга, Россия бомбит украинскую гражданскую инфраструктуру, потому что уже проиграла в войне. Впрочем, Альянс и дальше будет помогать Киеву столько, сколько потребуется вплоть до победы.

Украина стала центральной темой встречи глав МИД. Среди вопросов, на которых сосредоточатся министры – усиление военной помощи, в частности, предоставление большего количества систем ПВО.

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Ранее сообщалось, что к участию во встрече должен присоединиться, в том числе, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.