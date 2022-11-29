Ноябрь, 29 в 13:51

Странам НАТО необходимо срочно увеличить производство оружия, предупредил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии встречи министров военного блока на этой неделе.

В интервью POLITICO чиновник сказал, что невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе без инвестиций в производство большего количества оружия.

— Пока мы сражаемся в сегодняшних битвах, мы должны думать, как будем сражаться в битвах завтрашних, — заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что страны НАТО должны начать производство необходимого оружия сегодня.

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Если этого не произойдет, Украина не сможет победить “вот так просто”, предупредил он.

Министры стран НАТО проведут переговоры 29-30 ноября в Бухаресте. На повестке дня будет вопрос о том, как лучше поддержать Украину.

— В последний раз, когда я присутствовал на министерской встрече НАТО, я пришел с тремя словами: оружие, оружие и оружие. Хотя этот запрос стоит абсолютно остро, я уточню его, сказав, что нам нужны ПВО, танки и производственные линии, — говорит Кулеба.

Министр считает, что чиновники должны быть реалистами — и меньше полагаться на непостоянных партнеров.

— Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но которые не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам. Вместо того чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на убеждение, нужно запустить производство, чтобы мы не попали в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть запасы, но которые не хотят ими делиться, — предлагает он.

Похвалив партнеров Украины за их вклад в оборону страны, Кулеба прямо сказал о том, какие изменения хотел бы видеть в принятии решений Западом относительно поддержки Киева.

— Мы потратили слишком много времени и слишком много жизней, а также слишком много квадратных километров нашей земли. Поэтому я надеюсь, что мудрость возобладает, и все будет сделано вовремя. И нам не нужно ждать очередной трагедии, чтобы кто-то смог преодолеть психологические барьеры принятия того или иного решения по Украине, — сказал Кулеба.

Напомним, источники The New York Times в Североатлантическом блоке сообщали, что у 20 стран НАТО почти полностью иссякли запасы оружия для оказания помощи Украине.