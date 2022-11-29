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Факти / Світ

Росія бомбить українську цивільну інфраструктуру, бо вже програла у війні – Столтенберг

Анастасія Гевко, редакторка стрічки Вероніка Бойко, Журналістка Факти ICTV
Росія бомбить українську цивільну інфраструктуру, бо вже програла у війні – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО виступив перед початком дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичної організації 29 листопада у Румунії, Бухарест. Про це повідомляють Факти ICTV.

За словами Столтенберга, Росія бомбить українську цивільну інфраструктуру, бо вже програла у війні. Утім Альянс і надалі допомагатиме Києву стільки, скільки буде потрібно аж до перемоги.

Зазначимо, що Україна стала центральною темою зустрічі голів МЗС. Серед питань, на яких зосередяться міністри – посилення військової допомоги, зокрема, надання більшої кількості систем ППО. 

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Раніше повідомлялось, що до участі у зустрічі має долучитись в тому числі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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