Росія бомбить українську цивільну інфраструктуру, бо вже програла у війні – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО виступив перед початком дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичної організації 29 листопада у Румунії, Бухарест. Про це повідомляють Факти ICTV.
За словами Столтенберга, Росія бомбить українську цивільну інфраструктуру, бо вже програла у війні. Утім Альянс і надалі допомагатиме Києву стільки, скільки буде потрібно аж до перемоги.
Зазначимо, що Україна стала центральною темою зустрічі голів МЗС. Серед питань, на яких зосередяться міністри – посилення військової допомоги, зокрема, надання більшої кількості систем ППО.
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Раніше повідомлялось, що до участі у зустрічі має долучитись в тому числі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.