Листопад, 29 в 18:18

Ситуація з електропостачанням в Україні складна, проте вже є можливість давати світло в оселях по 5-6 годин на день.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 листопада.

За його словами, сьогодні в Кабміні немає ілюзій, що російські терористи продовжать обстріли енергетичної інфраструктури взимку.

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– Їхня мета — заморозити Україну та вчинити черговий геноцид українського народу. Зробити те саме, що комуністичний режим робив 90 років тому, коли влаштував в Україні Голодомор. Однак тепер ми не беззбройні, ми не одні, і ми не скоримося під ударами ворога, – сказав Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що попри постійні обстріли енергосистеми, вона залишається цілісною.

Станом на сьогодні вже заживлені всі регіони України, окрім Херсонської області, а наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% — дефіцит, який корегується обмеженнями споживання.

– Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день, – заявив Денис Шмигаль.

За його словами, відповідальними за поставку електроенергії безпосередньо споживачам є розподільчі компанії, а саме – обленерго. Саме вони зараз визначають, за якими графіками чергувати це постачання.

– Працює це наступним чином. Укренерго доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають — кого вони вимкнуть, щоб дотримуватися встановлених лімітів, – пояснив очільник уряду.

Прем’єр розповів, що сьогодні перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК Укренерго ліміти, оскільки саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення. І по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Відповідно, каже Шмигаль, є не допустимим, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, коли в інших світло є цілодобово.

Він також закликав місцеву владу пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, а також з якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані.

Денис Шмигаль каже, що сьогодні є два ключові компоненти, аби ситуація покращилася: потужна протиповітряна оборона, яка здатна захистити небо, і швидкі ремонти пошкодженого енергетичного обладнання.

– Стосовно ППО. За останній місяць є суттєвий прогрес. Насамперед завдяки постачанню сучасних західних систем. За лідерства президента Володимира Зеленського ми постійно ведемо перемовини з нашими західними партнерами про збільшення цих поставок, – сказав він.

Щодо ремонтів та постачання додаткового енергообладнання, то зараз у Європі практично немає держав, які б не допомагали Україні у цьому напрямку, каже прем’єр.

– Вчора ми приділили особливу увагу цьому питанню в розмові з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії. Для прикладу, тільки Литва передала нам 114 трансформаторів. Інші країни виділяють кошти та обладнання, аби допомогти Україні пережити зиму. Важливу підтримку надає не лише Європа, але й США, Канада та Японія, – заявив глава уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що виробництво, ремонт та встановлення нового енергетичного обладнання є надзвичайно складним технологічним процесом, який у мирний час міг займати багато місяців.

– Сьогоднішній час не мирний, а тому намагаємося місяці перетворити в тижні, а тижні — у дні. Тисячі енергетиків для цього працюють щодня та щоночі, – сказав він.

Він також розповів про Пункти незламності, з яких майже тисячу відкрили на території Державних служб з надзвичайних ситуацій. Сьогодні в уряді працюють, аби кожен такий пункт забезпечити супутниковим зв’язком Starlink.

– Наразі Уряд веде перемовини про можливість купити нову велику партію із тисяч Starlink для України. Сьогодні ми також затвердимо необхідні документи, аби Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій, – сказав він.

Крім ДСНС, подібні пункти відкриває і відповідальний бізнес, каже Шмигаль.

Ще один важливий аспект підготовки до зими — це достатня кількість енергетичних ресурсів. У зиму ми входимо із 14 млрд куб. м газу в наших сховищах і з 1,3 млн тонн вугілля на складах. Цього ресурсу вистачить для того, щоби стабільно пройти зиму, запевнив він.

За його словами, в Мінекономіки не передбачають на пальне, попри збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів.