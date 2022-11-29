Ноябрь, 29 в 21:18

На территории Украины сегодня днем объявляли воздушную тревогу в большинстве областей из-за угрозы российского ракетных авиаударов.

Как заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, россияне могли применить наземное вооружение.

— Воздушная тревога может быть объявлена во многих случаях. Есть вероятная угроза атак, например, с морского направления…Есть информация, которая может содержать такие данные, что есть угроза ракетного удара баллистическими ракетами… Сегодня была угроза удара ракетным вооружением, вероятно, наземным. То есть, была угроза применения оперативно-тактических комплексов, — рассказал Игнат.

Напомним, что сегодня, 29 ноября, в Украине около 12:40 объявляли воздушную тревогу во всех областях, кроме Луганской области и временно оккупированного Крыма. Впоследствии тревога повторялась, но не на всей территории государства.

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Последний массированный ракетный удар страна-агрессор нанесла по Украине 23 ноября, в результате чего по всей стране были существенные перебои с электроснабжением. До этого такие удары РФ наносила 15 ноября и 10 октября.

Президент Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовит новые ракетные удары. Украинская разведка предупреждала, что с момента последнего удара оккупантам может понадобиться неделя для подготовки новой атаки.