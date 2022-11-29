Листопад, 29 в 21:18

На території України сьогодні вдень оголошували повітряну тривогу у більшості областей через загрозу російського ракетних авіаударів.

Як заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного телемарафону, росіяни могли застосувати наземне озброєння.

– Повітряна тривога може бути оголошена у багатьох випадках. Є ймовірна загроза атак, наприклад, з морського напряму…Є інформація, яка може містити такі дані, що є загроза ракетного удару балістичними ракетами… Сьогодні була загроза удару ракетним озброєнням, ймовірно, наземним. Тобто, була загроза застосування оперативно-тактичних комплексів, – розповів Ігнат.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 листопада, в Україні близько 12:40 оголошували повітряну тривогу в усіх областях, крім Луганської області та тимчасово окупованого Криму. Згодом тривога повторювалася, але не на всій території держави.

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Останній масований ракетний удар країна-агресор завдала по Україні 23 листопада, внаслідок чого по всій країні були суттєві перебої з електропостачанням. До цього такі удари РФ наносила 15 листопада і 10 жовтня.

Президент Володимир Зеленський попереджав, що Росія готує нові ракетні удари. Українська розвідка попереджала, що з моменту останнього удару окупантам може знадобитись тиждень для підготовки нової атаки.