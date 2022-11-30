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Факты / Україна

Почему РФ бьет по Украине раз в неделю и преимущественно в понедельник-вторник – объяснение ГУР

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ракети
Фото: Depositphotos

Цикличность массированных ракетных ударов РФ по Украине с интервалом примерно в одну неделю связана с продолжительностью подготовки подобных атак.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сказал в интервью 24 каналу.

— В среднем для подготовки массированного ракетного удара примерно такое время и нужно (7-8 дней, – Ред.), потому что это вопрос логистики, поставок, подготовки сил и многое другое. Безусловно, каждый день такие массированные удары невозможны, – сказал Юсов.

По его словам, Россия преимущественно выбирает для ударов начало недели, поскольку это создает дополнительное давление на экономику Украины.

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– Это новый цикл экономической активности, новая рабочая неделя – соответственно, массированные поражения по понедельникам и вторникам имеют дополнительный психологический и экономический эффект, – сказал Юсов.

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Кроме того, он подчеркнул, что ожидание ракетной атаки – это уже тоже стрессовая ситуация, а взлеты российских МиГ-31, “тренировки” военной авиации РФ и угрозы ракетными ударами являются террористической тактикой России.

Юсов также прокомментировал воздушные тревоги по всей Украине в последние дни:

— Это элемент устрашения и элемент террора. На этот раз – психологического.

Источник: 24 канал
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