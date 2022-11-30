Чому РФ б’є по Україні раз на тиждень і переважно у понеділок-вівторок – пояснення ГУР

Листопад, 30 в 21:42

Циклічність масованих ракетних ударів РФ по Україні з інтервалом приблизно в один тиждень пов’язана з тривалістю підготовки таких атак.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов сказав в інтерв’ю 24 каналу.

– У середньому для підготовки масованого ракетного удару приблизно такий час і потрібен (7-8 днів, – Ред.), тому що це питання логістики, постачань, підготовки сил та багато інших речей. Безумовно, щодня такі масовані удари неможливі, – сказав Юсов.

За його словами, Росія переважно обирає для ударів початок тижня, оскільки це створює додатковий тиск на економіку України.

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– Це новий цикл економічної активності, новий робочий тиждень – відповідно, масовані ураження по понеділках і вівторках мають додатковий психологічний та економічний ефект, – сказав Юсов.

Крім того, він наголосив, що очікування ракетної атаки – це вже теж стресова ситуація, а злети російських МіГ-31, “тренування” військової авіації РФ та погрози ракетними ударами є терористичною тактикою Росії.

Юсов також прокоментував повітряні тривоги по всій Україні останніми днями: