Чому РФ б’є по Україні раз на тиждень і переважно у понеділок-вівторок – пояснення ГУР
Циклічність масованих ракетних ударів РФ по Україні з інтервалом приблизно в один тиждень пов’язана з тривалістю підготовки таких атак.
Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов сказав в інтерв’ю 24 каналу.
– У середньому для підготовки масованого ракетного удару приблизно такий час і потрібен (7-8 днів, – Ред.), тому що це питання логістики, постачань, підготовки сил та багато інших речей. Безумовно, щодня такі масовані удари неможливі, – сказав Юсов.
За його словами, Росія переважно обирає для ударів початок тижня, оскільки це створює додатковий тиск на економіку України.
– Це новий цикл економічної активності, новий робочий тиждень – відповідно, масовані ураження по понеділках і вівторках мають додатковий психологічний та економічний ефект, – сказав Юсов.
Крім того, він наголосив, що очікування ракетної атаки – це вже теж стресова ситуація, а злети російських МіГ-31, “тренування” військової авіації РФ та погрози ракетними ударами є терористичною тактикою Росії.
Юсов також прокоментував повітряні тривоги по всій Україні останніми днями:
– Це елемент залякування та елемент терору. Цього разу – психологічного.