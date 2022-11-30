Ноябрь, 30 в 13:18

30 ноября российские войска обстреляли из самоходных артиллерийских установок Белополье Сумской области.

Ребенок во время прилетов был на улице: россияне убили подростка в Белополье / 11 фотографий

В общей сложности зафиксировано 20 прилетов.

Российские снаряды взорвались на территории местной больницы, где принимали пациентов.

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15-летний мальчик, находившийся на момент обстрела на улице, погиб на месте.

Медицинское учреждение подверглось масштабным разрушениям.

Из-за прямого попадания полностью уничтожена стена на втором этаже и операционный блок.

Повреждены стоматологический и хирургический кабинеты.

Не подлежат ремонту и четыре автомобиля, припаркованные возле больницы.

Попали вражеские снаряды и в помещение прокуратуры.

В настоящее время на месте прилетов спасатели разбирают завалы.

Только за последние сутки российские террористы совершили 158 артиллерийских и 28 минометных обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области.

Повреждены частные дома, линии электропередачи, зерносклады, сельскохозяйственная техника, частные автомобили и административные здания.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 280-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий