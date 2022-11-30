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Факты / Україна

Ребенок во время прилетов был на улице: россияне убили подростка в Белополье

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022

30 ноября российские войска обстреляли из самоходных артиллерийских установок Белополье Сумской области.

Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Обстріл Білопілля 30 листопада 2022
Ребенок во время прилетов был на улице: россияне убили подростка в Белополье / 11 фотографий

В общей сложности зафиксировано 20 прилетов.

Российские снаряды взорвались на территории местной больницы, где принимали пациентов.

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15-летний мальчик, находившийся на момент обстрела на улице, погиб на месте.

Медицинское учреждение подверглось масштабным разрушениям.

Из-за прямого попадания полностью уничтожена стена на втором этаже и операционный блок.

Повреждены стоматологический и хирургический кабинеты.

Не подлежат ремонту и четыре автомобиля, припаркованные возле больницы.

Попали вражеские снаряды и в помещение прокуратуры.

В настоящее время на месте прилетов спасатели разбирают завалы.

Только за последние сутки российские террористы совершили 158 артиллерийских и 28 минометных обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области.

Повреждены частные дома, линии электропередачи, зерносклады, сельскохозяйственная техника, частные автомобили и административные здания.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 280-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий

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