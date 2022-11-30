Ребенок во время прилетов был на улице: россияне убили подростка в Белополье
30 ноября российские войска обстреляли из самоходных артиллерийских установок Белополье Сумской области.
В общей сложности зафиксировано 20 прилетов.
Российские снаряды взорвались на территории местной больницы, где принимали пациентов.
15-летний мальчик, находившийся на момент обстрела на улице, погиб на месте.
Медицинское учреждение подверглось масштабным разрушениям.
Из-за прямого попадания полностью уничтожена стена на втором этаже и операционный блок.
Повреждены стоматологический и хирургический кабинеты.
Не подлежат ремонту и четыре автомобиля, припаркованные возле больницы.
Попали вражеские снаряды и в помещение прокуратуры.
В настоящее время на месте прилетов спасатели разбирают завалы.
Только за последние сутки российские террористы совершили 158 артиллерийских и 28 минометных обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области.
Повреждены частные дома, линии электропередачи, зерносклады, сельскохозяйственная техника, частные автомобили и административные здания.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 280-е сутки.
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Источник: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий