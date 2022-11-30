Листопад, 30 в 13:18

30 листопада російські війська обстріляли із самохідних артилерійських установок Білопілля Сумської області.

Дитина під час прильотів була на вулиці: росіяни вбили підлітка в Білопіллі / 11 фотографий

Загалом зафіксовано 20 прильотів.

Російські снаряди вибухнули на території місцевої лікарні, де саме приймали пацієнтів.

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15-річний хлопчик, який був на момент обстрілу на вулиці, загинув на місці.

Медичний заклад зазнав масштабних руйнувань.

Через пряме влучання повністю знищена стіна на другому поверсі та операційний блок.

Пошкоджено стоматологічний та хірургічний кабінети.

Не підлягають ремонту й чотири автівки, які були припарковані біля лікарні.

Поцілили ворожі снаряди й у приміщення прокуратури.

Нині на місці прильотів рятувальники розбирають завали.

Лише за останню добу російські терористи здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області.

Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередачі, зерносклади, сільськогосподарську техніку, приватні автомобілі та адміністративні будівлі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 280-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький