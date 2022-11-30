Дискуссии в НАТО о передаче ЗРК Patriot Украине и атаки РФ по Херсону: что происходит на 280-й день войны (онлайн)

США размышляют над тем, как предоставить Украине противоракетные системы Patriot для защиты от ракетных ударов России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил, что о передаче Украине ЗРК Patriot среди членов Альянса продолжаются дискуссии.

Также Вашингтон постановил предоставить Украине $53 млн на электрооборудование.

Первая леди Елена Зеленская выступила в парламенте Великобритании и попросила о международном трибунале по агрессии России против Украины.

В Укроборонпроме сообщили, что Украина начала производство боеприпасов 152 мм.

Boeing предложил поставлять Украине ракеты дальностью 150 км, что позволило бы Украине поражать цели в российском тылу.