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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Дискуссии в НАТО о передаче ЗРК Patriot Украине и атаки РФ по Херсону: что происходит на 280-й день войны (онлайн)

Дискуссии в НАТО о передаче ЗРК Patriot Украине и атаки РФ по Херсону: что происходит на 280-й день войны (онлайн)

США размышляют над тем, как предоставить Украине противоракетные системы Patriot для защиты от ракетных ударов России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил, что о передаче Украине ЗРК Patriot среди членов Альянса продолжаются дискуссии.

Также Вашингтон постановил предоставить Украине $53 млн на электрооборудование.

Первая леди Елена Зеленская выступила в парламенте Великобритании и попросила о международном трибунале по агрессии России против Украины.

В Укроборонпроме сообщили, что Украина начала производство боеприпасов 152 мм.

Boeing предложил поставлять Украине ракеты дальностью 150 км, что позволило бы Украине поражать цели в российском тылу.

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00:03 - 30 ноября

До конца 2022 года Россия потеряет убитыми 100 тыс. солдат.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 29 ноября.

Он назвал ситуацию на фронте “сложной”.

— Несмотря на чрезвычайно большие российские потери оккупанты все еще пытаются наступать в Донецкой области, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, что-то там они планируют на юге. Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить его намерения, — сказал он.

Зеленский напомнил, как оккупанты рассказывали, что захватят Донецкую область сначала весной, а потом летом и осенью, но на этой неделе уже начинается зима.

— Они положили там свою регулярную армию, они теряют там ежедневно сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды. Еще в этом году Россия потеряет убитыми 100 тыс. своих солдат и только Богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых, — сказал президент.

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