Ноябрь, 30 в 1:05

Украинские энергетики приближаются к стабилизации ситуации с энергоснабжением Киева, потому в столице могут вернуться “нормальные” графики.

Об этом гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко сообщил на своей странице в Facebook.

— Сегодня (29 ноября, — Ред.) в Киеве потребление ограничивали на 560 МВт, отключали 958 500 клиентов. Сейчас коллеги делают все возможное, чтобы вернуться к стабилизационным графикам. Несколько часов утром энергосистема укладывалась в ограничения. Но их превышение не стало неожиданностью — ограничения от Укрэнерго до сих пор значительные, — написал он.

По его словам, пока энергокомпаниям все еще сложно проводить планирование, но “мы уже приближаемся к стабилизации ситуации и нормальным графикам”.

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Сергей Коваленко в очередной раз призвал киевлян и украинцев в целом, чтобы ускорить процесс восстановления энергосети, не включать в сеть сразу все электроприборы, когда подают свет.

— Я понимаю, когда электроэнергия есть только несколько часов в сутки, нужно сделать все домашние дела. Но объясню. Дело в том, что в момент подключения потребляется почти вдвое больше, чем обычно. Предохранители, трансформаторы, сетевое оборудование не выдерживают и люди снова остаются без света. Количество аварийных ситуаций растет. Поэтому прошу: не включайте в сеть все одновременно. Попробуйте немного растянуть этот процесс во времени, — пояснил гендиректор Yasno.

Отдельно он призвал вовремя платить за уже потребленную электроэнергию, поскольку сейчас электроэнергии в основном нет, чем есть.

— От этих денег зависят наши коллеги: это и ремонты, и новое оборудование, которого сейчас так не хватает, — добавил Коваленко.

Справочно он сообщил, что энергокомпания Yasno ожидает оплаты более чем на 300 млн грн от киевлян, без учета потребления за ноябрь.

Источник: Sergey Kovalenko