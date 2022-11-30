Листопад, 30 в 1:05

Українські енергетики наближаються до стабілізації ситуації з енергопостачанням Києва, тому в столиці можуть повернутися “нормальні” графіки.

Про це гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

– Сьогодні (29 листопада, – Ред.) у Києві споживання обмежували на 560 МВт, відключали 958 500 клієнтів. Зараз колеги роблять все можливе, аби повернутися до стабілізаційних графіків. Кілька годин зранку енергосистема вкладалася в обмеження. Але їхнє перевищення не стало несподіванкою – обмеження від Укренерго досі значні, – написав він.

За його словами, поки енергокомпаніям все ще складно проводити планування, але “ми вже наближаємося до стабілізації ситуації і нормальних графіків”.

Зараз дивляться

Сергій Коваленко вкотре закликав киян та українців загалом, аби пришвидшити процес відновлення енергомережі, не вмикати в мережу одразу всі електроприлади, коли подають світло.

– Я розумію, коли електроенергія є лише кілька годин на добу, потрібно зробити усі домашні справи. Але поясню. Річ у тому, що в момент підключення споживається майже вдвічі більше ніж зазвичай. Запобіжники, трансформатори, мережеве обладнання не витримують і люди знову лишаються без світла. Кількість аварійних ситуацій зростає. Тому прошу: не вмикайте у мережу все водночас. Спробуйте трохи розтягнути цей процес у часі, – пояснив гендиректор Yasno.

Окремо він закликав вчасно сплачувати за вже спожиту електроенергію, оскільки наразі електроенергії здебільшого немає, ніж є.

– Від цих грошей залежать наші колеги: це і ремонти, і нове обладнання, якого зараз так не вистачає, – додав Коваленко.

Довідково він повідомив, що енергокомпанія Yasno очікує оплати більш ніж на 300 млн грн від киян, без урахування споживання за листопад.

Джерело: Sergey Kovalenko