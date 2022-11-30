Гендиректор Yasno анонсував повернення стабілізаційних графіків у Києві
Українські енергетики наближаються до стабілізації ситуації з енергопостачанням Києва, тому в столиці можуть повернутися “нормальні” графіки.
Про це гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
– Сьогодні (29 листопада, – Ред.) у Києві споживання обмежували на 560 МВт, відключали 958 500 клієнтів. Зараз колеги роблять все можливе, аби повернутися до стабілізаційних графіків. Кілька годин зранку енергосистема вкладалася в обмеження. Але їхнє перевищення не стало несподіванкою – обмеження від Укренерго досі значні, – написав він.
За його словами, поки енергокомпаніям все ще складно проводити планування, але “ми вже наближаємося до стабілізації ситуації і нормальних графіків”.
Сергій Коваленко вкотре закликав киян та українців загалом, аби пришвидшити процес відновлення енергомережі, не вмикати в мережу одразу всі електроприлади, коли подають світло.
– Я розумію, коли електроенергія є лише кілька годин на добу, потрібно зробити усі домашні справи. Але поясню. Річ у тому, що в момент підключення споживається майже вдвічі більше ніж зазвичай. Запобіжники, трансформатори, мережеве обладнання не витримують і люди знову лишаються без світла. Кількість аварійних ситуацій зростає. Тому прошу: не вмикайте у мережу все водночас. Спробуйте трохи розтягнути цей процес у часі, – пояснив гендиректор Yasno.
Окремо він закликав вчасно сплачувати за вже спожиту електроенергію, оскільки наразі електроенергії здебільшого немає, ніж є.
– Від цих грошей залежать наші колеги: це і ремонти, і нове обладнання, якого зараз так не вистачає, – додав Коваленко.
Довідково він повідомив, що енергокомпанія Yasno очікує оплати більш ніж на 300 млн грн від киян, без урахування споживання за листопад.
Джерело: Sergey Kovalenko